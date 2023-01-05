飯店變年貨街！晶華主廚親陪逛挑貨 手把手教煮年菜秘訣
2週後就是農曆春節，年貨還沒買齊頭很痛？不如讓晶華五星級主廚教你買！1/6至1/20凡入住晶華酒店「五星年貨假期」住房專案，活動期間適逢週六入住的旅客，還能體驗到館內星級粵菜餐廳主廚鄔海明手把手陪你逛年貨大街，從食材挑選到如何烹煮都毫不藏私教授，讓你在家也能輕鬆端出星級年菜！不僅如此，緊鄰年貨大街的凱達大飯店也要大方送房客千元紅包，生肖屬兔的朋友還能免費限量升等豪華客房。春節想好好放鬆的旅客千萬別錯過！
記者汪睿琦/綜合報導
晶華酒店今（5）日公布春節住房好康，每年逢年過節都會舉辦特色活動，今年當然不例外，將攜手全台最知名的迪化街「台北年貨大街」，進駐館內飯店化身迷你年貨市集，邀請到的業者包含大稻埕百年茶行有記名茶、養生藥膳專賣店黃長生藥行、李日勝的古法烏魚子禮盒等等，即日起都在晶華酒店與房客們見面，民眾無需去迪化街人擠人也可一次買齊南北貨！
更幸福的是，入住「五星年貨假期」優惠住房專案的房客，入住時會收到由晶華酒店精心繪製的「台北年貨大街年貨地圖」以及商品兌換券，房客可以按圖索驥前往迪化街體驗濃厚的年節氛圍，並於特定名店兌換人氣商品以及獨家購物優惠。晶華酒店表示，鄔海明主廚將手把手帶民眾前往迪化街買年貨，包含年菜最常使用到的花菇、漢方藥草等食材，鄔主廚都會毫不藏私全教授，甚至像是佛跳牆等功夫年菜烹煮小撇步也都會傾囊相授，想一探獨家秘訣的朋友機會真的難得！
此外過年少不了的就是「拿紅包」！位於年貨大街附近的凱達大飯店要送房客紅包，年節限定推出「Nice 兔 meet you」住房專案，農曆春節期間(2023/1/22 ~ 2023/1/26 )入住，每房只要3,888元起，含2客早餐、好運軟糖外，再大方贈送1千元開運紅包（500元凱達客房/餐飲消費抵用券２張）！生肖屬兔的朋友入住精緻雙人房享限量升等豪華客房（每日５間），連住兩晚再享飯店精選紅酒１瓶，分享過年祝福給每一位房客。