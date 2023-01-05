▲ 宏佳騰與政府共推首款分離式架構機車儀表預警系統

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宏佳騰領先業界導入車聯網技術，並和政府單位有著許多安全實作執行，自 2022 年 8 月即從眾多車友中抽出 150 位車友參與交通部「機車聯網協作安全改善計畫」，在行經桃園中壢區及新北淡水區的 25 處易肇事路口時，宏佳騰智慧電車可接收路側設施偵測到的路況警示訊息，包含鄰向來車、車輛接近、號誌變換等提示。當車友實際騎經時，透過獨家的 CROXERA 分離式運算智慧系統進行雲端串接，將路側設施的安全資訊傳送至儀表上提醒車主，並透過語音提醒及 LED 守護光圈的配合使用，進行道路危險情況預警機制實證，可預先提醒危險路況，並期待未來完成實證後可更全面應用。
此外，藉由試測者的用車資料分析駕駛的騎乘習慣，也能發掘更多潛在危險路段，進一步建構車路訊號共享機制，用智慧科技為騎乘安全做最嚴格的把關，期許以民眾安全為出發點的政策透過宏佳騰智慧電車落地，未來能擴大推展至更多應用場域，提供台灣高度混流交通環境擁有更智慧化的永續運輸解決方案。藉由技術的不斷更新與測試，宏佳騰也預告今年Q4將上線個人騎乘成就系統新功能，讓具 CROXERA 智慧儀表之車主可以透過完成各種任務關卡，獲取成就勳章。
響應政府電車補助額不減、一口氣延長 4 年至 2026 年政策，宏佳騰智慧電車共同為台灣邁向淨零轉型努力，在製造成本飆漲的大環境下逆勢抗漲，指定車款祭出最高折扣 6,000 元優惠、最高享 24 個月電池資費折抵 0 元起（總價值 7,656 元）；以熱銷車款 Ai-1 Ultra ABS 為例，現金購車即折 5,000 元，再享 6 個月電池資費折抵 ０ 元起，交車再送品牌風格安全帽與個性鑰匙皮套雙好禮，搭配政府汰舊換新補助最高 28,800 元（含新北市前 7,000 名早鳥換購加碼 ８,000 元），以最低 77,180 元即可輕鬆入手。圓潤外型搭配升級 7.0kW 馬達的 Ai-3 More 祭出購車現折 6,000 元優惠，搭配政府補助最高優惠 6 折起。