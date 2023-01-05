▲ Bosch 於 CES 2023 新推智慧感測器，成就更安全、便捷的生活體驗

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博世認為 RideCare 交通解決方案將在互聯自動駕駛時代，成為提升乘車人安全的關鍵。RideCare 為軟硬體整合的解決方案，由一個攝影機、一個無線 SOS 求救按鈕和雲端服務組成。若有交通事故或其他危險情況出現，駕駛可透過 RideCare 隨時聯繫博世的工作人員。在事故發生的當下，博世工作人員可透過攝影機即時評估車內狀況，並在必要時迅速請求支援。特別是對計程車或共乘服務（ridesharing）司機而言，RideCare 解決方案是難能可貴的安全網。
此外，廣角碰撞（off-zone crash）偵測系統可進一步提升駕駛安全：在變換車道或穿越十字路口時，若因操作不當產生側面碰撞，該系統可有效地保護車內人員。智慧感測器結合新的軟體演算法，可快速、可靠、精確地偵測側面碰撞所產生的撞擊角度，並可即時觸發足以救命的安全氣囊，以減輕事故的後果。
量子感測器提供無限潛能
在開發新型感測器領域中，博世同樣位居領導地位。量子感測器將是未來幾年的新興創新領域之一。不久的將來，量子感測器所呈現的測量精確度，將比目前的 MEMS 感測器超過一千倍。例如，量子感測器可以更精確、簡單地協助診斷神經系統疾病。博世去年所成立的新創團隊，正在加速量子感測器的商業化及市場開發。身為一家多元化的科技公司，博世以未來驅動發展，在多項領域推動發展具前景的科技。
永續發展帶動科技進步
此次 CES 展覽中，博世展出新一代 MEMS 感測器，與前代產品相比，更加精確、堅固及省電。例如，可編程並支援人工智慧科技的 BHI360/BHI380 慣性感測器，其體積和功耗僅前代產品的一半。因此，搭載在健身追蹤器裡，將更能配合配戴者的個人化健身動作。而測量空氣中懸浮微粒和空氣污染濃度的全新 BMV080 懸浮微粒感測器，其體積則較目前市場上的同類型產品縮小 45 0倍。此外，BMP585 氣壓感測器可測量僅幾釐米的高度變化，適用於檢測引體向上或伏地挺身等健身運動，該款氣壓感測器節能可達 85%，並相較前一代感測器堅固三倍。