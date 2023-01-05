▲ LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店 2023 年攜手辻利茶舖新推甜品

我是廣告 請繼續往下閱讀
LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店於 1 月起引進日本京都百年抹茶老舖「TSUJIRI 辻利茶舗」的抹茶、焙茶冰心大福，其品牌承襲日式職人精神、堅守體貼與理解的待客之道，與 Lexus 一直以來引以為鑑的悉心款待精神和精雕細琢之工藝不謀而合；冰心大福為「辻利茶舗」的超人氣品項，焙茶口味更於本次首度於線下販賣，濃郁綿密的茶味內餡，包覆 Q 彈薄透的大福外皮，入口茶香噴鼻，茶控們絕不能錯過。
LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店於1月起引進日本京都百年抹茶老舖「TSUJIRI 辻利茶舗」的抹茶、焙茶冰心大福，冰心大福為「辻利茶舗」的超人氣品項，焙茶口味更於本次首度於線下販賣，濃郁綿密的茶味內餡，包覆 Q 彈薄透的大福外皮，入口茶香噴鼻，茶控們絕不能錯過。
全台首發「正面奶酥」全新口味 抹茶、伯爵茶 瀰漫濃郁茶香
除此之外，深受消費者喜愛的「正面奶酥」，也於1月起推出全新茶香口味－苦情抹茶、深情伯爵，使用日本三大抹茶之首小山園抹茶粉與榮獲英國皇室認證的茶中精品－唐寧英國伯爵茶，一出爐即洋溢撲鼻的茶香，咬下更是口齒回甘；其中，深情伯爵口味本次為全台首發，LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店限定的全新口味，是正面奶酥忠實粉絲必吃的驚艷口感。
除了以上的新品項之外，概念店更於 2022 年 12 月起與英國百年茶品牌 Whittard 聯名推出限定飲品「蜜桃風味烏龍茶」與榮獲2018年英國超級美味獎1星的「經典奢華黑巧克力」；也長期販售深受客人喜愛的 Miss V Bakery 肉桂捲，共有六種口味，以濃郁肉桂香氣與鬆軟口感，帶來優雅迷人的深度風味。LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店特選多種人氣點心，搭配享用 VWI by CHAD WANG 的咖啡或王德傳的茶飲，望滿足廣大消費者的多元喜好。
LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店搶在農曆年前規劃嶄新的知名餐飲跨界合作，打造三五好友相聚的質感空間，歡迎民眾前來概念店一同參與美食饗宴，在生活中一同探索更多驚奇與無限可能。