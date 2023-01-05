回暖一下下又要冷了！明變天越晚越冷 週末「先乾後濕」
今（5）日北台灣氣溫略微回升，不過大家別太開心，因為冷空氣又要來了！中央氣象局指出，明（6）日晚間開始又有一波接近大陸冷氣團等級冷空氣南下，預期各地氣溫將下降約攝氏2度左右，而且越晚會越冷，直到下週日（1/8）白天開始才會慢慢回溫。氣象局提醒，雖然預報上明日的冷空氣強度與之前相比有減弱，不過週六（1/6）清晨部分區域仍有可能因為輻射冷卻，有機會出現攝氏13度或以下的低溫，週末各地大多為晴到多雲，天氣型態比較屬於乾冷穩定。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員葉致均指出，明晚開始新一波冷空氣開始影響，時序上「越晚越冷」，不過白天除了北台灣仍較溫暖，北部高溫約落在攝氏18~19度，中南部、東部地區高溫可達攝氏22~26度，低溫部分，清晨各地約為攝氏16~18度，晚間冷空氣南下後，低溫降到攝氏14度左右，尤其中部以北地區寒意會較為明顯。
週六至下週日（1/7~1/8）清晨，受冷空氣影響，北台灣天氣較冷，清晨配合輻射冷卻效應，各地氣溫明顯偏低，中部以北及東北部低溫可能只有攝氏13度左右，沿海空曠地區會更低；不過由於該波冷空氣較乾，各地大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。明日則是基隆北海岸有局部較大雨勢發生的機率，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，晚間冷空氣南下後就會趨緩。
此外，葉致均表示，目前台灣南方有低壓存在，目前預估最快可能會在下週日入夜北上，屆時全台灣雲量將變多，各地降雨機率也會提升，民眾可以好好把握週末的好天氣安排外出行程，尤其長期感受濕冷天氣的北台灣。此外，針對不少預測說明春節前一週台灣可能出現較極端的低溫，葉致均提及，目前預報上確實有較強的冷空氣會在那時候侵襲，不過實際強度仍有待觀察，請民眾持續留意最新天氣資訊。