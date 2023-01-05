台積電領軍！台股早盤漲145點　「還稅於民」內需消費旺

信用卡大戰！台新、中信搶發百貨聯名卡　看好國內外消費

▲台新銀行今（5）日攜手合作超過23年的新光三越發行SKM Park Outlets聯名卡，首年發卡目標3萬張。（圖／記者顏真真攝）
▲台新銀行今（5）日攜手合作超過23年的新光三越發行SKM Park Outlets聯名卡，首年發卡目標3萬張。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

國內信用卡市場在2023年一開始就不平靜，國內前5大發卡銀行的台新銀行及中信銀行新年一開始就都鎖定鮪百貨業發聯名信用卡，兩家銀行還都選在今（5）日同步發表新卡，其中台新銀行攜手合作超過23年的新光三越發行「SKM Park Outlets聯名卡」，首年目標3萬張；中信銀行則與台灣三井不動產旗下三中東區啦啦寶都公司推出「Mitsui Shopping Park LaLaport聯名卡」，首年目標20萬張，而兩家銀行也都祭出高回饋及免費停車等優惠好康，亦看好疫後解封的國內外消費力及商機。

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▲中信銀行今（5）日攜手台灣三井不動產旗下三中東區拉拉寶都公司出Mitsui Shopping Park LaLaport聯名卡。（圖／記者顏真真攝）
▲中信銀行今（5）日攜手台灣三井不動產旗下三中東區拉拉寶都公司出Mitsui Shopping Park LaLaport聯名卡。（圖／記者顏真真攝）
國內信用卡市場向來競爭激烈，尤其在星展銀行併購花旗銀行台灣消金業務後，信用卡市占率也大躍進擠入第6大。面對星展銀行的近逼，台新銀行總經理尚瑞強表示，即使星展併花旗後，與前5大仍有段距離，不認為會影響現有局面，況且就外銀策略來說，也不會為了市場排名就砸錢，因為不符合成本效益，反而前5名之間的競爭非常激烈，各家彼此咬得很緊。

根據金管會統計，若以2023年前11月刷卡金額來看，發卡機構前5大分別為中信銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、台新銀行與台北富邦銀行。

不過，前5大銀行在2023年開春就搶發聯名卡，並鎖定擁有龐大會員數的百貨零售業發卡。台新銀行今日就與新光三越再合作推出「SKM Park Outlets聯名卡」，這也是台新銀行首度發行Outlets聯名卡。台新銀行總經理尚瑞強表示，台新銀與新光三越合作深耕百貨產業，一舉締造百貨聯名卡破百萬流通量的市場紀錄，至今持續維持市佔第1。

而SKM Park Outlets則不同於現行商場，是以「國際級生活複合式Lifestyle Outlets」為定位，一站享受逛街、吃飯、遊樂園、按摩、電影等服務通通有，而且民眾使用聯名卡平日造訪更享每月4次全日停車優惠，在館內消費指定品牌享專屬9折起，國際名品3折起，最高2%現金回饋，亦享唯一獨家日本授權鈴鹿賽道樂園每週五暢遊票4折價，同時申辦會員卡還可累積店內點數。此外，每月任刷一筆消費，還能回店兌換免費飲品。

至於國人赴日本旅遊愛逛的LaLaport也來台設點，首家「Mitsui Shopping Park LaLaport台中」購物中心1月17日開始試營運。中信銀也拿到聯名卡發卡權，並於今日正式推出，也訂下首年20萬張的目標。

中信銀行個人金融執行長楊淑惠表示，台中人消費者購物能力非常強，而且每年每人平均消費金額逐年成長，LaLaport台中在春節期間開業，一定是爆滿，持聯名卡刷卡購買指定品牌天天享5%刷卡金回饋，生日當月再加碼6%中信點回饋，最高享11%回饋，另有天天免費停車2小時專屬禮。同時，她也強調，除了LaLaport聯名卡外，中信未來跟三井有很多元的合作。

同樣，中信銀也看好今年信用卡消費力，去年11月信用卡消費金額就成長了12-13%，預期今年仍朝正向積極發展，成長力道可望持續，而海外消費占比兩位數成長是基本的。

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