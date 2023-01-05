信用卡大戰！台新、中信搶發百貨聯名卡　看好國內外消費

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據金管會統計，若以2023年前11月刷卡金額來看，發卡機構前5大分別為中信銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、台新銀行與台北富邦銀行。
不過，前5大銀行在2023年開春就搶發聯名卡，並鎖定擁有龐大會員數的百貨零售業發卡。台新銀行今日就與新光三越再合作推出「SKM Park Outlets聯名卡」，這也是台新銀行首度發行Outlets聯名卡。台新銀行總經理尚瑞強表示，台新銀與新光三越合作深耕百貨產業，一舉締造百貨聯名卡破百萬流通量的市場紀錄，至今持續維持市佔第1。
而SKM Park Outlets則不同於現行商場，是以「國際級生活複合式Lifestyle Outlets」為定位，一站享受逛街、吃飯、遊樂園、按摩、電影等服務通通有，而且民眾使用聯名卡平日造訪更享每月4次全日停車優惠，在館內消費指定品牌享專屬9折起，國際名品3折起，最高2%現金回饋，亦享唯一獨家日本授權鈴鹿賽道樂園每週五暢遊票4折價，同時申辦會員卡還可累積店內點數。此外，每月任刷一筆消費，還能回店兌換免費飲品。
至於國人赴日本旅遊愛逛的LaLaport也來台設點，首家「Mitsui Shopping Park LaLaport台中」購物中心1月17日開始試營運。中信銀也拿到聯名卡發卡權，並於今日正式推出，也訂下首年20萬張的目標。
中信銀行個人金融執行長楊淑惠表示，台中人消費者購物能力非常強，而且每年每人平均消費金額逐年成長，LaLaport台中在春節期間開業，一定是爆滿，持聯名卡刷卡購買指定品牌天天享5%刷卡金回饋，生日當月再加碼6%中信點回饋，最高享11%回饋，另有天天免費停車2小時專屬禮。同時，她也強調，除了LaLaport聯名卡外，中信未來跟三井有很多元的合作。
同樣，中信銀也看好今年信用卡消費力，去年11月信用卡消費金額就成長了12-13%，預期今年仍朝正向積極發展，成長力道可望持續，而海外消費占比兩位數成長是基本的。