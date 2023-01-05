普發現金有助提升GDP？經濟學者：效益恐無法全部發酵

因財政部去年超徵稅收4500億元，「還稅於民」的聲浪此起彼落，先前總統蔡英文才在元旦談話中，以「需維持國家因應危機的韌性」為由，表示「錢要花在刀口上」，盼國人能夠理解。
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政府「還稅於民」符合社會的期待，至於是否能藉此刺激經濟成長，提升民眾對國家的信心，吳中書表示，整體來說，對於今年的消費絕對會達到助益的效果，發放的時間點也合理，各機構估算明年經濟趨於疲軟，這些政策從開始執行到刺激效果顯現，還需花費一段時間，而在景氣堪憂之際，政府擴大補助，的確會對經濟有所助益，加上現在大家普遍「與疫共存」，上街消費較無阻礙，尤其發放時間又在農曆年後，更有辦法刺激消費，對於今年GDP會有提升的效果。
他認為，消費效果真正顯現的時序通常不會這麼快就消退，當一次消費產生時，會接著達到傳遞與延續，舉例來說，民眾出外用餐的次數提升，影響的範圍會從餐廳營收、員工薪資，再到員工私下的消費行為，因此，政府普發現金對經濟將產生不同層面的影響。
行政院主計總處去年11月底公布最新經濟預測，下修2023年經濟成長率預測值至2.75％，吳中書表示，雖然自去年下半年一直到今年，內需日趨回溫，加上政府還稅於民，可望提振經濟，但GDP能否來到3％以上，還是要取決於國際景氣，「不過此次發放現金對國內GDP的提升絕對是正面的。」
然而，林啟超則強調，台灣政府這幾年在刺激消費政策上，通常是希望民眾在使用的過程中，同時能夠加碼更多的花費，讓現金達到「加乘效果」，但由於發放現金與「消費券」不同，現金並無時效性及強制性，有2種使用方式可能會對刺激消費大打折扣。
第一，民眾會有考量未來自身所得情形的「預期心理」，如果預期今年財務較為吃緊，可能會決定將部分或甚至全部的現金拿來儲蓄。第二，以過往的經驗來看，許多民眾會將普發的現金轉為「替代性消費」。
因此，他認為，政府此舉確實能對今年的消費有幫助，特別是民間消費中的「零售類」，在2月前後發放，也可望提升第1季、第2季的GDP，「但普發的6000元不太可能完全反映在消費力道上，效益恐無法全部發酵。」
另外，CRIF中華徵信所（CRIF）日前公布預測，美國對中國半導體晶片的制裁影響，加上中國內需消費不振，將衝擊今年第一季半導體出口，並預估台灣今年出口衰退幅度恐達5%至9.1%之間，林啟超指出，出口與全球大環境脫離不了關係，即使國內實施政策刺激消費可以提振內需，但現金發放的消費力道也不太可能會強大到可以彌補出口衰退的部分。
至於針對全民發放6000元恐引爆通膨再起的說法，吳中書則提到，因國際大宗物資價格慢慢趨緩，未來推升通膨的力道也正在減緩當中，現金刺激消費進而提升需求的確會有拉高通膨的情形，但依然會在合理範圍內，台灣的通膨率目前已回落至2.35%，不像美國處在7％以上，因此不需要太過擔心，目前通膨率仍須關注俄烏的情勢，若戰爭不再擴大，全球通膨會逐漸改善，但目前仍是不確定因素之一。