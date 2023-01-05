台積電領軍！台股早盤漲145點　「還稅於民」內需消費旺

搶賺未來正報酬　把握今年上半年股債資產布局

▲有法人指出，今年股市有機會率先落底，債市今年也將於上半年出現良好布局時點，建議可透過多重資產方式進場布局。（圖／NOWnews資料照片）
▲有法人指出，今年股市有機會率先落底，債市今年也將於上半年出現良好布局時點，建議可透過多重資產方式進場布局。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

在成長動能降溫預期影響下，今年開年美股走勢波動，不過，有法人指出，根據1990年以來的資料統計，每逢經濟衰退期間進場布局股市，未來一年報酬率平均將近雙位數，除了股市有機會率先落底，債市今年也將於上半年出現良好布局時點，投資人若想降低這段期間的資產波動度，透過多重資產方式介入不啻為不錯的方式。

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PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷指出，統計顯示，不論是1990年的全球經濟衰退、2008年的金融海嘯，以及2020年全球疫情爆發，三次的市場大跌低點都出現在經濟衰退終點之前，顯見若等到市場完全消化負面訊息、傳出好消息之後才進場，已錯失一段市場反彈走勢。

張書廷進一步說明，由於歷年經濟衰退所帶來的市場修正平均為14個月，目前本次修正時間已達12個月之久，且跌幅已來到-17%左右，預料上半年美債殖利率再度攀高、反映景氣負面因素後，下半年即有機會見到市場開始反轉走升。

除了股市有機會率先落底，張書廷表示，債市今年也將於上半年出現良好布局時點，目前不論美國企業債、新興市場美元債殖利率皆處多年罕見高位，根據統計歷次聯準會末次升息後一年的美國投資級債與非投資級債表現，平均可繳出雙位數報酬，反映出上半年債市也宜把握震盪機會分批布局。

張書廷認為，在前景能見度不明確之下，投資人不妨聚焦具有政策長線作多的產業，例如全球政府都在力行的ESG相關商機。中短期來看，面對即將來到的2030年碳排減半目標，將加速現有科技的應用，而2050年達成淨零碳排，更需仰賴新技術的研發，為達到減碳排目標所衍生出的食、衣、住、行各項商機與投資機會將大行其道。

張書廷舉例，目前全球氫能多來自化石燃料生產，在去年美國抗通膨法案強力補貼之下，低碳氫已改寫產業結構，未來將持續擴大氫能電解槽產能，預期2030年電解裝置成本可望較目前下降70%，在電解氫裝置容量的目標規模預估則將大增100%；而俄烏戰爭亦使歐洲視能源為國防戰略，石化燃料成本高漲、潔能政策補貼等，都促使歐洲國家對清潔氫的投資腳步。

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