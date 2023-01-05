特企／企業主競逐收藏！副都心超豪宅逆勢創買氣

新北知識產業園區的廠辦，加上中悦在新莊副都心布局近4、500億案量的A辦，粗估未來5至7年將釋出近4000個商用不動產單位，也代表副都心將迎來上千名的企業主進駐。副都心銷售業者指出，「當前新莊副都心破百坪豪宅，只剩遠雄九五最後釋出的17戶，加上中悦檀悦，總供給量不到50戶，未來卻有上千名老闆要競逐收藏，從供需角度來看根本不夠賣！」這即是「絕對的稀有性」，在獨特市場獨特產品而且還供不應求之下，價格走漲是必然的趨勢。
評估景氣走勢，短期內再難看到建商會在新莊副都心推出超過百坪的豪宅預售案，所以當前副都心預售市場以40-60坪為主流，亦不乏20-40的中小坪數首購剛需產品。但上述皆非企業主置產的標的，未來預估近千名將要陸續入主副都新的企業老闆們，還是必須回過頭爭搶「遠雄九五」或「中悦檀悦」這類在區內可以說是絕版的破百坪成屋豪宅。當地仲介認為，目前「遠雄九五」轉手交易都沒有賠售紀錄，這類逾百坪豪宅產品供給量只會越賣越稀少，「投資思維轉得快的企業主，懂得在產品從稀有走向極稀有，在還有得選、有買之前出手，比最後有錢沒得買只能排隊等釋出，更能創造資產增值漲幅。」
據了解，以42層樓高傲視全新北的副都心地標豪宅案「遠雄九五」，在去年暴衝賣出40戶低樓層戶別後，今年每戶要價約1.5億、尺度達180-198坪的25層以上高樓層景觀戶，也締造出12戶交易紀錄。
據了解，遠雄九五25樓以上住宅層買主，動輒身價都是超過20億元以上的企業主，「新北總價逾6千萬元豪宅4成限貸令」對這類階層的買主影響不大。銷售人員透露，有實力買「遠雄九五」的客人本身就是銀行的VVIP，加上「遠雄九五」也是銀行眼中的強勢資產，「懂得資產配置的企業主，反而更敢將近億資金押在具絕對稀有性、又穩健低風險的超豪宅上對抗通膨，資金還能跟著地段與豪宅市值鑑價上漲，產生金融槓桿效益紅利，隨時跟銀行提領出來應用。」因為「有錢人和你想的不一樣！」才讓「遠雄九五」在今年逆勢創造12戶超豪宅交易紀錄。