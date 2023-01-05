2022 電動機車市佔近 12%，PBGN 蟬聯銷售冠亞軍，新春入手享政府最高補助 28,800 元
回顧 2022 年，在疫情與經濟因素的干擾之下，全台機車整體市場衰退 9.29% 、燃油機車銷量萎縮 9.63%，電動機車則是穩住局面，市佔達 11.95％，跟去年相比微幅成長。
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其中 Powerd by Gogoro Network (PBGN) 車款於整體電動機車市場市佔達 90%，Gogoro 與宏佳騰智慧電車蟬聯電車銷售冠亞軍。白牌與綠牌電動機車的年度銷售前三名，也均由 PBGN 車款囊括，白牌電動機車銷量前三名車款分別為：Gogoro VIVA MIX、Gogoro VIVA XL、Gogoro SuperSport；綠牌電動機車銷量前三名車款則是：Gogoro VIVA、eMOVING EZ1、PGO Ur2。
同時，GoStation® 電池交換站截至 2022 年底，全台累計建置達 2,504 站、相當於 12,231 個機櫃，正式超越全台加油站總數，出現黃金交叉，達到 Gogoro 於 2022 年所設下的目標。
在電動機車汰舊換新補助部分，包括經濟部工業局每輛最高 7,000 元、環保署汰舊獎勵金 3,800 元助均已公告，以及台北市、新北市、基隆市、花蓮縣與嘉義市等五個縣市政府，皆已陸續公告地方補助，讓消費者在 2023 年新春即可輕鬆入手電動機車。其中，新北市政府於 2023 年不僅特別提高二行程燃油機車汰舊換購補助金額，最高至每輛 1 萬元，針對「汰舊 1 至 4 期燃油機車換購電動機車」還享早鳥優惠，每輛最高可申請 28,800 元補助，為目前補助金額最高的縣市。