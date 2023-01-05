▲ 長軸旗艦登台！ Bentley Bentayga Wheelbase 新台幣 1,380 萬元起

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Bentayga Extended Wheelbase (EWB)由最新第二代 Bentayga 發展而來，延伸了 180mm 軸距及後座空間，在開發設計之初即重新規畫底盤、側面鈑件與車頂線條等。軸距由 2,995mm 加長至 3,175mm、車長達 5,305mm 的 Bentyaga EWB，並首創主動式溫度控制和進階坐姿偵測調整。
Bentayga EWB 除了常見的獨立 4 座與 5 座選擇，標準 4+1 座佈局具有 16 向可調、加溫、通風和 5 種按摩模式功能，後座中央座椅讓空間依需求隨時變換。
全新開發 Bentley 航空座椅套件可搭配 4+1 座或 4 座配置，多達 22 向調整功能之餘，在紓壓模式下座椅會以最大 40 度傾斜椅背，並自動展開地毯與皮革綴飾的休憩置腳踏板，商務模式則有較為直挺的座椅角度，VIP 模式同時往前移動前座乘客位以求空間最大化，僅需透過後座觸控多功能遙控螢幕即能輕易轉換不同場景。
主動式控溫座椅科技將偵測乘客體溫及濕度，進而判斷該開啟加溫或通風功能，甚至同步進行以維護最適宜的乘坐環境，偕同進階坐姿調整系統，可根據乘坐受力點自動調校椅面支撐性，由全新開發的腿部與肩部椅墊並新增額外側邊包覆，多達 177 種個別變化、6 大獨立區塊、3 種調適模式，藉由複雜且精密計算大幅降低乘坐疲勞感，持續達 3 小時循序漸進地微調。
Bentayga EWB 擁有車室絎縫圖紋，結合數位化的工藝技術，精緻對稱的鑽石型菱格紋在椅面肩部呈現，頂級皮革格紋中更綴以直徑小於 1mm 的細孔，跳脫以往的現代設計在車門面板與室內空間延續整體性。獨特的流光菱格套件將每片前門板 12 顆、後門板 22 顆 LED 光點崁入皮革孔紋中，精心排列透亮且色彩豐富的光源。在儀表木飾及車門細節上，Bentley 工匠巧妙融入僅厚 0.07mm 的金屬飾紋鑲嵌。
除了將天窗往後移動 125 mm 讓自然光得以完整流瀉至車室空間，Bentayga EWB 也首次加入電動啟閉車門功能，開啟時可提供輕微輔助，關閉車門則能以位於後座中控台的按鈕一鍵輕鬆操作。
首度裝配於休旅車型的後輪轉向系統，讓 Bentayga EWB 僅需 11.8 公尺的迴轉半徑，相較於標準軸距的車型減少了 7%。配合列為標配的 Bentley 動態駕駛系統，以 48V 電子防傾桿適切維持操控性與車身之間的平衡。
Bentayga EWB 搭載品牌招牌 V8 汽油動力，擁有 550PS 及 770Nm 的強勁輸出，0–100km/h 加速僅需 4.6 秒與 290km/h 極速表現。動能之外，亮眼特點則是全新鍍鉻豎式水箱格柵，採用 Flying Spur 的設計做為概念發想。
Bentley 團隊透過減震降噪工程，把介於 5Hz 至 20Hz 之間的一般常時行駛噪音，有效降低 27% 之譜；更透過超過 4 年的時間追蹤上千位測試者，得知暴露在 70 分貝以上的交通噪音環境中，憂鬱風險將高出 65%，因此 Bentayga EWB 盡力進行整體優化，達到較其他車款低 4% - 26% 的靜肅品質。
Bentayga EWB 分為標準版、Azure 兩種車型，Azure 具備額外 9 種車色、共 16 種車色選擇，飾以鍍鉻車身框條及專屬 22 吋 10 輻指向性輪圈，車內外 Azure 銘牌彰顯身分。內裝以環境友善的細孔紋理木飾搭配對比色座椅縫線和滾邊，車室情境光源結合厚織地毯，增添駕馭便利性的長途駕駛舒適套件、電動啟閉後車門等配備。
Bentley Bentayga Extended Wheelbase 基本售價 1,380 萬元起，Azure 車型 1,550 萬元起，如需更多相關資訊可洽詢 Bentley Taiwan 總代理永三汽車全台展示中心。