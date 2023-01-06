中信房屋捐2015包白米！攜手安得烈幫助弱勢 傳遞正能量
近幾年不少企業及上市公司常透過ESG（環境、社會、治理）實質行動落實社會責任，不只提升企業形象，也希望藉此幫助弱勢族群，近日中信房屋就協助花蓮馬泰林部落原住民契作稻米，並捐贈給安得烈食物銀行2015包白米，中信房屋總經理張世宗強調，希望能藉此傳遞企業「取之於社會，用之於社會」的理念；安得烈食物銀行執行長羅紹和也表示，安得烈本身就是公益關懷團體，中信房屋此次捐出的白米也將用來幫助弱勢家庭和兒童，形成良好的循環。
生活中心/綜合報導
張世宗提及，花蓮馬泰林部落屬於阿美族，許多族人因為工作需求長期待在外地，回到家鄉後最重要的就是在祖先留下的土地生存，但在過去馬泰林部落的族人卻常因為不知如何利用土地，因此選擇賣出賺取即時收益，中信房屋在得知情況後，透過社會企業與族人溝通，希望透過契作將土地價值最大化。
而在計畫開始之後，馬泰林部落主要耕作稻米，而隨著契作的成效慢慢出爐，馬泰林部落族人有了穩定的收入，更多人待在家鄉能好好照顧家庭，避免了許多隔代教養、教育斷層等問題；因此將這些白米再捐出給弱勢，也象徵善的循環。
羅紹和則說，契作是企業與公益團體非常好的合作模式，不僅能幫助弱勢族群，也能鼓勵一些缺乏行銷管道的偏鄉小農，讓他們有基本的收入。而安得烈食物銀行未來也會持續與校園和企業合作，無論是向學生宣導「惜食」、惜福的正向觀念，或是幫助企業落實ESG或CSR（企業社會責任），只要能讓社會更上一層樓，更多需要的人受到幫助，安得烈都將不餘遺力。
張世宗最後也強調，中信房屋會將ESG列入企業的經營策略準則，不只是這次的捐白米，捐血也已經是中信房屋非常固定的公益活動，未來與公益、社福團體的合作也將持續開展，「企業取之於社會，用之於社會」的理念相當重要，中信房屋希望繼續將愛散播出去，讓社會充滿著正能量。