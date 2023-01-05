台北101推出LINE快閃店！從B1可愛到頂樓 農曆新春限定
春節連假還沒決定好要去哪玩嗎？台北101首度與LINE FRIENDS合作，推出LINE FRIENDS WORLD期間限定快閃店，將於農曆新春1/19正式開幕，為期一個月，會持續到2/20。號稱是全台首創垂直樂園聯展，從B1一路拍玩樂到101樓，全館到處都有LINE FRIENDS，國人套票為800元，包含台北101觀景台門票、LINE FRIENDS限定商品、套票贈品和89F kafeD限定餐點優惠券。
記者周淑萍/綜合報導
台北101與LINE FRIENDS合作，推出LINE FRIENDS WORLD期間限定快閃店，將於1/19~2/20展開，全館共有13個超萌打卡點，包含minini立體爆米花桶、lenini熱氣球、minini飲料販賣機、selini熱氣球，甚至還有搭配主題曲的minini旋轉木馬音樂盒。
此外還有4大體驗，89樓期間限定快閃店，有韓國空運商品來台，kafeD限定餐點，超夯韓系人生四格拍貼機，以及台北101觀景台專屬拍照打卡點。費用部分觀景台費用一般日的票價為420元，但限定商品套票國人為800元，貴了380元，除了包含觀景台門票一張之外，依不同購票通路發放LINE FRIENDS限定商品一份，同時還有LINE FRIENDS套票贈品、89F kafeD限定餐點優惠券一張，以及89F LINE FRIENDS WORLD快閃店9折優惠券一張，線上票券於1/10起開賣。活動期間還有集章打卡活動，持套票集滿4個章現場拍照打卡並上傳至個人社群（加註 #Taipei101 #LINEFRIENDSWORLD），即可至89F LINE FRIENDS WORLD快閃店兌換限定贈品一個。