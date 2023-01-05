新加坡女性穆斯林遭歧視　拍影片透露心聲

隨著時代進步，種族平等議題逐漸被大眾重視。一名年輕穆斯林女性絲雅（Syaf）在4日發布影片指出，不敢相信自己在多元族群兼容並蓄的新加坡，遇到計程車司機惡意的對待和隱含歧視的言論，引發網友熱議。
記者賴正琳／綜合報導
21歲的絲雅在影片中表示，自己因為前陣子意外受傷的關係，最近都必須使用拐杖才能行走。在3日時，她準備從辦公室回家，但辦公室位於三樓，且當天下大雨，三樓到一樓的樓梯非常滑，她擔心拄拐杖走到一樓搭車，很可能會造成二度傷害。因此她傳訊給計程車司機說明狀況，詢問司機能否開來三樓的停車場接送，並告知自己的傷勢，強調如果不是因為受傷，一定願意到一樓搭車。然而該名司機卻回應：「必須加收額外費用喔！如果不給的話，那就祝妳下樓梯好運囉！這不是我的問題。」
最終絲雅上了車後，司機還出口諷刺她的宗教信仰和鼻環，讓她感到非常不舒服。絲雅認為沒有一個人要因為自己的信仰或穿著，而被差別對待或歧視。絲雅強調，會拍影片告訴大家這故事的原因，是因為這不是她第一次遇到司機用毫無同情心的態度對待身障者，甚至時常反被司機責罵或奚落。有些司機會跟她説：「早知道妳拄著拐杖，我就不會接妳這單」。雖然她也遇過不少司機十分善良，甚至主動幫助弱勢的她，但她仍希望能透過影片揭露部分司機的惡行，期盼社會大眾能多點同理心，讓世界更美好。
絲雅上傳影片一天後，便吸引超過十萬人觀看，而她在社群平台抖音更擁有超過萬名粉絲。她時常分享日常，並在不知不覺中累積粉絲，觀看她身為女性穆斯林在新加坡社會的生活。