▲ 台灣奧迪 x 時尚設計師 C JEAN 簡君嫄跨界對談當代美學與永續設計

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取自 Bauhaus 包浩斯「少即是多（less is more）」的簡約哲學，Audi TT 的設計以幾何、圓形線條貫穿全身。台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示：「Audi TT 車系的純粹、簡約和一致性的概念，一路承襲了三個世代。第三代 TT RS Coupé 則呈現了更具未來與現代感的形象。」
Audi TT RS Coupé 的車頭設計以六邊形蜂巢格柵式盾形水箱護罩搭配霧面黑色烤漆，車側則以亮面黑色飾條點綴。簡君嫄以 Audi TT RS Coupé 作為靈感，演繹了四套時裝，以大自然為底蘊，透過具有蜂巢及鸚鵡螺花紋元素的質料，以永續仿生學的概念呈現環境結合於人文社會之形式，並在秩序中建構新的和諧美感，呼應 Audi TT RS Coupé 與生俱來的幾何元素，自信優雅之姿不言而喻。
Audi e-tron GT x C JEAN：現代設計與環保永續的交會
擁有建築雕塑品般結構的 Audi e-tron GT，其鮮明的斜背長軸距與流線車身輪廓、修長座艙與肌肉感十足的車身摺線，被 Audi 設計總監 Marc Lichte 譽為 Audi 迄今最美的車款設計。在服裝演繹上，簡君嫄透過再生纖維布料，將生態責任與夢幻綺想巧妙地融合，運用呼應車體光澤的可持續材料打造立體效果的剪裁，呈現 Audi e-tron GT 細膩優美又不失力量感的個性。台灣奧迪和 C JEAN 皆認同「永續概念」與「高級質感」是得以並存的，例如：在製作高級時裝系列時，簡君嫄盡可能的使用天然纖維或環境友善 （Eco-friendly）布料，減少製造過程中的碳排放量，並串連供應鏈一同響應零廢棄，在設計主題中隱喻性地帶入大自然與社會議題，以提高產業的永續意識，發揮品牌影響力。Audi 也擁有類似的永續理念，例如：Audi e-tron GT 在保有乘坐者的舒適體驗前提下，提供消費者「新未來零皮革套件（Leather free design package）」的車室內裝選擇，並致力於碳中和的生產過程。
Audi e-tron GT 的「新未來零皮革套件（Leather free design package）」以人造皮革鋪陳車室內空間，座椅則 Dinamica 環保材質製成的布料鋪製（Dinamica: 由取自 PET 保特瓶、再生尼龍纖維等回收材質製成的纖維材料），同時保有乘坐者的舒適性；此外，為了保留纖維自然色調，也盡量避免使用化學染色。在追求每個永續環節時，Audi 都堅持將頂級質感工藝的造車毫無保留的融入其中。