慘！外資2022年全年淨匯出4165億元 創史上最大
根據金管會今 (5) 日公布最新統計，外資在去（2022）年10月及11月連兩個月轉為淨匯入後，12月又轉為淨匯出7.8億美元、折合新台幣約239.52億元（以2022年12月30日新台幣兌美元封關價30.708元計算），這也是近4年來首次12月外資呈現淨匯出。而累計去年全年外資淨匯出有135.64億美元，折合新台幣約4165.23億元，也創史上單年最大淨匯出金額。
記者顏真真／台北報導
對於外資再度轉為淨匯出，金管會證期局分析，主要是去年11月美國聯準會發言維持鷹派基調，主要國家升息等因素，使得外資保守操作，因此再度轉為淨匯出。
其實，不只外資呈現淨匯出，外資即使留在台灣也大舉賣超。根據金管會統計，外資2022年賣超上市股票約新台幣1兆889.10億元、賣超上櫃股票約新台幣525.97億元。陸資亦同步減碼台股，在賣超上市股票約新台幣7.97億元、賣超上櫃股票約新台幣3.21億元。
而累計2022年全年外資更淨匯出達135.64億美元，折合新台幣約4165.23億元。不過，金管會表示，從開始統計至2022年12月31日止，外資累計淨匯入仍有2159.91億美元，其中包括境外外國機構投資人累積淨匯入2157.96億美元，境外華僑及外國自然人累積淨匯入1.95億美元。