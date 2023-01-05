泰流來襲！全新男團出道舞台資金打破泰國紀錄

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Perses在泰國出道後，積極在東南亞各地宣傳，接受當地媒體採訪時，團員表示過去當練習生的時候，每堂舞蹈課的前2小時會鍛鍊基礎舞蹈的動作，接著才是練習流行曲舞蹈。另外，每天都得上1.5小時的聲樂課，每個月都會驗收各項能力的成果，並且每三個月會進行淘汰，因此對所有練習生來說，壓力都非常大，且表現比較差的成員，還需要額外和導師們進行一對一指導課，對身體和精神來說都是挑戰。Perses的成員們也提及，當練習生最大的犧牲，應該是休假和娛樂，以及年輕人應有的快樂歲月，這意味著當他們從Instagram看到朋友們放學後或下班後去玩樂，他們卻得接受訓練到晚上十一點，必須忍受長期的相對剝奪感。
Pluggy剛當上練習生時，他已從大學的理科學院畢業，同儕們可能都當上工程師，並在休假時於全世界展開旅遊，但選擇當練習生的他只能和團員們待在宿舍，接受日復一日的訓練，他坦言這段時光最難熬，不過幸好如今已順利出道，未來會帶給大家更多作品。泰國近幾年經濟崛起，政府大力支持娛樂產業和流行文化，除了推出泰國版《流星花園》風靡亞洲，多名泰國明星如Bright或Mai Davika都受到國際品牌的青睞，影響力不容小覷。