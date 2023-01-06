政府發現金6000元！日本3年前每人拿10萬　他揭最終下場

IKEA必買家居好物選？「收納類熱銷榜」公開：冠軍太實用

▲IKEA公佈2022年度最熱銷的10大收納好物，其中冠軍由「RÅSKOG三層推車」拿下。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲IKEA公佈2022年度最熱銷的10大收納好物，其中冠軍由「RÅSKOG三層推車」拿下。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

春節前家家戶戶都會大掃除，家中雜物太多不知道怎收納？IKEA公佈2022年度最熱銷的10大收納好物，其中冠軍由「RÅSKOG三層推車」拿下，不僅可以收納物品，還可以隨處移動，方便將物品帶到任何空間，是居家必備的好物之一，除了可以拿來擺放化妝用品，自製小型梳妝區要收納、拿取都相當方便外，也常在營業場所看到它的蹤影，用途相當廣泛，穩坐收納類冠軍寶座。新年除舊佈新，IKEA推出單筆滿額送抵用券；HOLA滿2,500元送250元；特力屋指定調漆享89折優惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲三層可移動式推車，穩居IKEA收納類冠軍（左）；DRÖNA系列收納盒，可系統性的分格收納，讓家變得更加井然有序。（圖／品牌提供）
▲三層可移動式推車，穩居IKEA收納類冠軍（左）；DRÖNA系列收納盒，可系統性的分格收納，讓家變得更加井然有序。（圖／品牌提供）
IKEA公佈2022年度熱銷的10大收納好物

（一）RÅSKOG推車（899元）：可以隨處移動，還能提供額外儲物空間，適用於廚房、浴室或需要儲物空間的地方，堅固的設計，加上4個滑輪，方便將推車推到任何地方，而且體積小巧，不占地方。

（二）DRÖNA收納盒（169元）：再多雜物只要輕鬆放入盒中，就能降低視覺上的雜亂感，讓收納變成一件很直覺的事。DRÖNA收納盒擁有各種顏色與圖樣，能隨喜好打造個人居家風格，搭配KALLAX層架組，可系統性的分格收納，讓家變得更加井然有序。

（三）KALLAX層架組（2,495元）：無論直立或橫放都能兼具質感，亦可加入喜歡的內嵌式抽屜、收納盒或洞洞板門片，打造個人化風格。簡單的設計，整潔的線條，讓KALLAX更靈活且容易用於家中，登上排行絕對是實至名歸！

（四）JONAXEL網籃收納組合（1,129元）：JONAXEL收納組聰明地運用家中每個角落，可以依需求打造適合的收納組合，幾乎任何地方都適合使用，即使是潮濕的浴室和洗衣間也沒問題！

（五）KIVIK收納椅凳（6,990元）：除了安放雙腳用來休息，椅凳內有寬敞的儲物空間，方便你拿到常用的東西，同時保持椅凳附近乾淨整齊。

▲KALLAX層架組（左）；JONAXEL網籃收納組合（中）；KIVIK收納椅凳（右）。（圖／品牌提供）
▲KALLAX層架組（左）；JONAXEL網籃收納組合（中）；KIVIK收納椅凳（右）。（圖／品牌提供）
排名5至10名熱銷好物依序為SKUBB收納盒（599元）、TROFAST收納組合附收納盒（ 1,785元）、SOCKERBIT附蓋收納盒（99元）、VITBERGET鞋櫃/收納櫃（ 3,999元）、KEA 365+附蓋保鮮盒（259元）。好的收納好物有助於打掃除事半功倍，適逢春年節前，大掃除前可別忘了將收納神物帶回家。

農曆年前除舊佈新，IKEA也限時推出「新年開運禮」消費滿額活動，1月25日前購買家具家飾單筆滿額送抵用券，卡友最高可獲得3,000元商品抵用券；HOLA農曆新年檔期2022年12月28日至2023年1月20日全館單筆消費滿2,500元送250元；特力屋即日起至1月29日，指定調漆全系列商品享89折優惠，新的一年也要為居家環境換新面貌。

北市年貨大街登場！打卡抽萌兔發財金　蝦皮專區線上開逛

大掃除換新家飾！IKEA春節活動開跑　滿額領3000元抵用券

春節開喝先囤貨！人氣草莓啤酒回歸　海尼根推兔年包裝

虎年最後天赦日！專家親曝「補財秘訣」　年前轉運衝一波

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀