IKEA必買家居好物選？「收納類熱銷榜」公開：冠軍太實用

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（一）RÅSKOG推車（899元）：可以隨處移動，還能提供額外儲物空間，適用於廚房、浴室或需要儲物空間的地方，堅固的設計，加上4個滑輪，方便將推車推到任何地方，而且體積小巧，不占地方。
（二）DRÖNA收納盒（169元）：再多雜物只要輕鬆放入盒中，就能降低視覺上的雜亂感，讓收納變成一件很直覺的事。DRÖNA收納盒擁有各種顏色與圖樣，能隨喜好打造個人居家風格，搭配KALLAX層架組，可系統性的分格收納，讓家變得更加井然有序。
（三）KALLAX層架組（2,495元）：無論直立或橫放都能兼具質感，亦可加入喜歡的內嵌式抽屜、收納盒或洞洞板門片，打造個人化風格。簡單的設計，整潔的線條，讓KALLAX更靈活且容易用於家中，登上排行絕對是實至名歸！
（四）JONAXEL網籃收納組合（1,129元）：JONAXEL收納組聰明地運用家中每個角落，可以依需求打造適合的收納組合，幾乎任何地方都適合使用，即使是潮濕的浴室和洗衣間也沒問題！
（五）KIVIK收納椅凳（6,990元）：除了安放雙腳用來休息，椅凳內有寬敞的儲物空間，方便你拿到常用的東西，同時保持椅凳附近乾淨整齊。
排名5至10名熱銷好物依序為SKUBB收納盒（599元）、TROFAST收納組合附收納盒（ 1,785元）、SOCKERBIT附蓋收納盒（99元）、VITBERGET鞋櫃/收納櫃（ 3,999元）、KEA 365+附蓋保鮮盒（259元）。好的收納好物有助於打掃除事半功倍，適逢春年節前，大掃除前可別忘了將收納神物帶回家。
農曆年前除舊佈新，IKEA也限時推出「新年開運禮」消費滿額活動，1月25日前購買家具家飾單筆滿額送抵用券，卡友最高可獲得3,000元商品抵用券；HOLA農曆新年檔期2022年12月28日至2023年1月20日全館單筆消費滿2,500元送250元；特力屋即日起至1月29日，指定調漆全系列商品享89折優惠，新的一年也要為居家環境換新面貌。