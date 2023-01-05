陳明通教職存廢？潘文忠：不宜用通則、回到台大處理

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政治人物論文門延燒不斷，外界把風暴矛頭指向陳明通，抨擊其「一魚20吃」、未盡到指導學生之責，要求汰除不適任教師、予以課責。對於陳明通的懲處，台大回應「依程序處理中」。
潘文忠在今天會議後記者會，回應學倫議題。他提到，對於指導教授課責，以及是否影響到教職，不宜用通則，還是要回到學校處理，也就是回到《教師法》規範與聘約規則，目前台大正在做相關處理。
另外，國立大學校院協會、私立大學校院協進會、國立科技大學校院協進會、私立科技大學校院協進會等4大校院協進會提案，「建請研議強化學位論文涉及學術倫理案件之審理程序及原則，並進一步維護學術論文品質」。
潘文忠指出，針對論文保密與否，或要保密到什麼程度，過去各校執行上規範不一致，對於論文後續保密或公開，教育部和4大協進會提案討論時是有共識的，無論碩士或博士生都在學習階段，除非涉及關鍵機密訂有保密規範，否則都應以「公開為原則、保密為例外」，這種方式對研究生與指導教授也是一種課責，提醒研究是「走過必留下痕跡」，相信有這個認知，師生對於論文品質把關會更審慎。
過去大學若完成學倫審定，只會將結果通知檢舉人及被檢舉人，此次多名政治人物的學倫案備受關注，究竟審議結果該由學校說明，或由檢舉或被檢舉人說明，尚未有明確規範。
對此，潘文忠回應，教育部先前都有提供規範給各校參考，但學校對外呈現審議結果，確實是有不一致的情形，接下來教育部也會本於學術自主及相關學術倫理審議規範，與4大協進會，共同討論資訊將公開到什麼程度。