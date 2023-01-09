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比疫情傷害更大！海岸遍布地雷　曾阻礙金門經濟發展

▲金防部排雷大隊於2014年4月1日完成任務解編，移除10萬枚地雷。（圖／記者呂炯昌翻攝）
▲金防部排雷大隊於2014年4月1日完成任務解編，移除10萬枚地雷。（圖／記者呂炯昌翻攝）

記者呂炯昌／台北報導

新冠肺炎疫情爆發後，為防堵病毒從對岸入侵，金門與馬祖於2020年2月10日暫停小三通，對金馬等離島經濟構成嚴重傷害。事實上，在兩岸軍事對峙時期，遍布於金門海岸的上萬枚地雷，對金門的經濟與生命財產傷害更大，至今仍是金門人心中的傷痛。

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1949年國軍進駐金門之後，為防止共軍登陸，在大、小金門和大、二膽島都密集布雷，以面對中國大陸的金門北海岸平坦沙灘最密集，南海岸平坦沙灘則是重點佈雷，金門80%海岸都是佈雷區，數量超過10萬枚。

國軍在金門布下的地雷分為人員殺傷雷與戰防雷兩種，人員殺傷雷包含M2A4跳炸式地雷、M3式人員殺傷雷，其外型約一個便當盒大小，感應度非常敏銳，只要遭到0.5公斤以上的力量碰觸就會馬上爆炸，主要是防禦人員登陸用。戰防雷包括M7A2、M6A2等，主要做為防禦、摧毀敵軍裝甲車輛用。

金門海岸布滿地雷不時造成居民傷亡，有農民因驅趕牲口時，不幸踩到地雷炸斷四肢，也有民眾為了撿拾廢鐵拿去賣而引爆地雷造成傷亡。地雷造成金門居民傷亡人數未有確切統計數據，較保守估計為20多人喪生、百餘人受傷，主因在金門軍事管制期間，軍事優先，多數民眾因為地雷造成傷亡而不敢向軍方索賠。

1992年金門與馬祖解除戰地管制後，兩岸關係和緩，國際反地雷組織、立委與民間團體強烈要求軍方在撤軍同時，也要排除金門與馬祖的地雷。但是部署金門海岸的地雷近半世紀，隨著地形與地物改變，部署位置也變得漂浮不定，如同不定時炸彈，增添排雷難度。

金門雷區高達204處，2000年陳水扁政府執政後，民進黨與軍方面臨來自民間與反地雷組織龐大的壓力。國軍於2007年成立排雷大隊透過委外與自行除雷方式，清理留在金門土地上的地雷。經過了7年努力，金門在2013年終於從布雷區名單上排除。

儘管排雷大隊於2014年4月1日完成任務解編，移除10萬枚地雷，但是近2年來金門發現未爆彈、地雷新聞仍時有所聞，讓金門人相當無奈。

▲金門雷區高達204處。圖為金門地雷主題館展示地雷分布圖。（圖／記者呂炯昌攝）
▲金門地雷主題館展示戰防雷模型。（圖／記者呂炯昌攝）
▲金門地雷主題館展示戰防雷模型。（圖／記者呂炯昌攝）
▲金門地雷部署位置圖。（圖／記者呂炯昌攝）
▲金門地雷部署位置圖。（圖／記者呂炯昌攝）

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