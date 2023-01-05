20家銀行踩雷！對允能風場曝險667億 金管會：6成有保證
針對由天豐新能源開發的允能風場建置一再延宕，近期更傳出向銀行團求援，盼減降債務達上百億元。金管會今（5）日指出，目前共有8家本國銀行及12家外國銀行參與聯貸667億元，其中本國銀行授信餘額還有236億元，雖然目前案子有一些波折，但繳息均還正常，也還在溝通中，還未進入債務協商階段，而且6成有ECA出口信貸機構保證。
記者顏真真／台北報導
根據金管會統計，2021年底本國銀行對綠能科技產業放款餘額達1兆3846億元，年增2009億元；另2022年11月底，本國銀行對6大核心戰略產業的綠電及再生能源放款達2兆4296億元。就全體銀行業辦理離岸風電融資狀況來看，截至2022年9月底止，全體銀行與7家離岸風電業者完成簽約，融資額度合計3507億元。
允能風場分為1期、2期，共設置80支風機，總裝置容量達640MW，但至今只裝設16支風機，進度延宕，近日更驚傳債務危機，正和銀行團溝通，設法讓風場順利運作。
金管會銀行局今日則表示，截至2022年9月底止，共20家銀行參與允能風場聯貸案，其中8家本國銀行授信餘額236億元，12家外國銀行授信餘額430億元，有6成以上有信用保證機構的保證額度，如果主債務人有債務不履約情形，相關信用保證機構必須跳出來履約。
不過，銀行局也提到，此案因工程延誤、有些波折，目前銀行團仍與允能風場進行討論中，還未進入債務協商階段，目前仍屬「正常」，只是雙方針對還款情形及條件等進行討論。
至於此案是否會成為國內首例離岸風電債務危機，使得未來銀行對綠色授信趨於保守？銀行局說，政策上有相關引導和期待，但個別銀行相關授信承作，還是尊重個別銀行考量。