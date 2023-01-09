禁用地雷渥太華條約　中美各有盤算都不加入

美國拜登政府去年底宣布第8批對台軍售案，宣布出售「火山陸上機動布雷系統」（Volcano Anti-Tank systems），總額1.8億美元，在進行「知會國會」程序後，可望在1個月後正式生效。這是我國2014年全面移除金門地雷後，國軍再度引進地雷這項爭議性武器。事實上，我國的主要盟友美國，主要敵國中國也都未簽署禁止使用與儲存人員殺傷雷的《渥太華條約》，各有其目的。
記者呂炯昌／台北報導
英國已故黛安娜王妃（Princess Diana）生前致力宣導禁用地雷，並間接促成國際禁用地雷公約草案在1997年問世，同年底簽署，1999年3月生效。《渥太華條約》條約正式宣布禁止使用、儲存、生產和轉讓具對人員殺傷力的地雷，及銷毀、完全禁止一切殺傷地雷，如今公約已有 160 多個締約國，我國也承認《渥太華條約》，禁止使用、儲存、生產與轉讓殺傷人員地雷。
不過，美國並未加入《渥太華條約》，主因是美國考量朝鮮半島的局勢。去(2022)年6月，美國白宮發佈聲明指出，拜登政府對美國地雷政策進行重大調整，美軍將在全球範圍內禁止使用殺傷人員地雷，但朝鮮半島除外。
美國目前儲存300萬枚地雷，為了防止北韓部隊南侵，美國與南韓在北緯38度線附近布設地雷，數量超過100萬枚。美國將銷毀部署在朝鮮半島以外的地雷。
中國也並未加入《渥太華條約》，在1969年中蘇珍寶島事件，共軍用地雷阻礙蘇聯戰車前進，被共軍視為阻礙敵軍入侵的武器。在美國與俄國都不加入條約的情況下，中國也不加入。中國則是多次以觀察員參加公約締約國年會，並致力於移除1979年中越戰爭後布下的地雷。