逢甲大學普發8008元現金！教職員超嗨　學生不爽灌爆臉書

普發6000元會用簡訊通知？刑事局4點懶人包　籲慎防詐騙

▲刑事局165專線特地祭出「防詐懶人包」。（圖／刑事局提供）
▲刑事局165專線特地祭出「防詐懶人包」。（圖／刑事局提供）

編輯中心/綜合報導

網路謠傳「政府發$6000元家人已收到簡訊按連結進去，詐騙集團的行銷手法＆速度真厲害...大家要跟家裡年紀大的提醒別亂點」等情，行政院表示，不會用簡訊方式通知民眾領取現金，且目前165專線亦未接獲民眾反映或報案。

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▲刑事局165專線特地祭出「防詐懶人包」。（圖／刑事局提供）
▲刑事局165專線呼籲民眾留意詐騙手法。（圖／刑事局提供）
▲刑事局165專線特地祭出「防詐懶人包」。（圖／刑事局提供）
▲刑事局165專線呼籲民眾留意詐騙手法。（圖／刑事局提供）
刑事局表示，詐騙集團假借大眾矚目時事議題發送釣魚簡訊，藉此誘騙民眾點擊釣魚連結，民眾一旦輸入「個人資料、金融帳戶帳號或信用卡號」等資料，或遭植入惡意程式竊取認證碼後，詐騙集團即可取得民眾重要的個人資料及金融資訊，俟機詐騙民眾金錢。

刑事局指出，為預防民眾受騙，165專線已彙整整理「四大常見簡訊詐騙手法」提供民眾識別：

一、假冒送貨業者：誆稱包裹資訊有誤，要求點擊連結修改。
二、假冒政府機關：誆稱政府發放補助金，要求點擊連結確認。
三、假冒帳單欠費：誆稱有帳單欠費，要點擊連結支付。
四、假冒金融機構：誆稱銀行帳戶有問題，要點擊連結查看。

刑事局呼籲，切勿點擊各類不明來源的簡訊連結，如接獲詐騙簡訊，除撥打165專線提供外，亦可透過「165全民防騙官網或警政服務App」，填入「姓名、聯絡電話、註解說明(將訊息複製貼上)及驗證碼」等資訊，再將訊息內容截圖上傳後送出，即可快速完成詐騙訊息的檢舉。（編輯：孫唯容）

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