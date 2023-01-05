普發現金6千元錢從哪來？財部曝兩方式籌措 不足恐舉債
行政院拍板全民普發現金6000元，但這筆錢要從哪裡來？財政部今（5）日指出，普發現金所需財源擬先移用累計歲計賸餘，若有不足會另行籌措，配合政策執行。據了解，所謂「另行籌措」也就是透過舉債方式支應。
記者顏真真／台北報導
由於總稅收有望持續「超徵」，2022年更有可能總稅收超出預算數4500億元，也讓「還稅於民」呼聲再起，政府最後順應民意拍板農曆年後將全民普發現金6000元，中低收入戶加碼補貼。至於普發現金的財源，總統府表示，相關方案所需要的法源根據和預算編列，行政團隊將適時提出法案送請立法院審議。
財政部今日表示，依規定稅收超出預算數部分要先上繳國庫，若有年度賸餘要經審計部審定決算才能動支，而且還要經過預算程序，若走此程序就要等到7月才能動用，也就是說，想要在農曆年後普發現金，就必須籌措財源。至於如何籌措財源？由於這次普發現金所需1400億元經費，應該會透過先移用累計歲計賸餘並搭配舉債支應。
根據2021年度審定預算數，累計歲計賸餘約2700億元，扣掉匡列移用的新式戰機150億元、疫情所需的特別預算300億元與今年度預算1000億元，約還剩下1250億元。
財政部說，為保持財政韌性，以備未來不時之需，一般不會把歲計賸餘，也就是把1250億元全部用完，因此，支應普發現金所需的財源，不足的部分將透過舉債方式支應。