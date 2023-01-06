CES 2023／HTC大玩元宇宙 推VIVE XR Elite混合實境裝置
HTC今（6）日於CES 2023 （美國最大國際消費性電子展）發表一款同時具備VR虛擬實境與MR混合實境的全新消費型旗艦一體機「VIVE XR Elite」，輕巧機身並同時帶來強悍且多樣化能力，除了開創元宇宙的世界之外，還能疊合現實與虛擬世界，開拓全新玩法，《NOWnews今日新聞》實際體驗，裝置相較於以往更加輕巧，手把的操控性流暢度提升。VIVE XR Elite售價34,900元，包含頭戴式顯示器、2個控制器、電池座，即日起開放預購，2/15前預購，可免費獲得 5 款熱門內容。
記者周淑萍/綜合報導
HTC將 VIVE Focus 3與VIVE Flow結合，首次導入全彩高解析 RGB 透視攝像鏡頭（passthrough camera）和手部追蹤功能，大幅拓展MR體驗內容，像是玩家可以在實體空間奔跑穿梭，享受另類遊戲體驗，或是在鋼琴等樂器上即時疊加虛擬畫面。HTC董事長暨執行長王雪紅表示：「VIVE XR Elite是不斷進化的全沉浸式網路的最新里程碑，它藉由超越當今VR設備的透視攝像技術（pass-through），開闢了學習和娛樂的新現實境界。」
支援PC VR，搭配 VIVE Streaming 功能，可透過USB-C串流線或Wi-Fi/Wi-Fi 6E連接至電腦，享受低延遲且高擬真的VIVEPORT 和 Steam 的PCVR 內容。甚至還可以將內容從兼容的 Android手機無線傳輸至VIVE XR Elite。另一方面，VIVE XR Elite也將迎來 HTC VIVE 有史以來最大範圍的遊戲發布計畫，100 款新的MR和VR內容將隨之推出，從新遊戲到經典遊戲等。
VIVE XR Elite採用模組化設計，將電池拆卸下來可改裝專用鏡架，即可轉變為沉浸式眼鏡。新一代VIVE XR Elite搭載了4顆廣角追蹤鏡頭、1顆高解析RGB 彩色鏡頭與1顆景深鏡頭，同時，針對VR和MR體驗，導入手部追蹤功能，透過和骨骼識別系統相仿的追蹤技術，可更直覺利用雙手進行互動，如透過自然手部擺動、指尖移動，進行畫面瀏覽、點擊、拖曳、滾動和輸入。具有110度廣視角與4K的解析度，以及以流暢的90Hz更新率運行，將紗門效應的干擾降至最低。
VIVE XR Elite機身採人體工學設計，在舒適性和性能之間找到完美平衡，包含電池在內的總重量僅625 克。將電池配置於裝置後方，搭配彎曲貼合的電池設計，不僅能符合個人頭型，更提供舒適平衡的配戴感。此外，電池續航力長達兩小時，並支援電池熱拔插拆卸（帶電插拔），快速更換，能在不中斷體驗下快速更換並繼續使用；另一方面，VIVE XR Elite同時具有 30瓦特快速充電功能，並可透過 USB-C進行充電。