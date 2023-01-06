SUV多工王再進化 ─ Luxgen URX NEO 7人樂活版試駕

我是廣告 請繼續往下閱讀
而就如同許多車廠在產品世代更替的過程中，都會陸續將下一個世代產品特色元素，提前應用在現行車型上，而在不久前上市的URX NEO便是如此。URX NEO在外觀上，最顯而易見的就是，在車頭、車尾啟用n⁷上首發的純粹亮點設計語彙，以及以橫置的品牌字樣取代原本的「L」字形廠徽，車頭那格狀的水箱護罩造型，是Luxgen展現次世代新能源車的最新造型風格，讓URX看子來變得年輕許多，也更具有前衛感，同時還加上全新導入的璀璨金、與本次試駕車使用的星曜灰兩款新車色，都讓URX看起來亮麗許多。
在車艙部分，也在陳設上做了些許調整，首先是將座椅升級為所謂的LUXGEN CARE+，以多層次紓壓材質的應用強化左右支撐性與乘坐包覆感，並且具備更好的吸震性，整體舒適性的確有所增加，同時，在座椅包覆材質上，以皮革混搭歐風織紋的銀灰色羊毛布，加銀色車縫線，質感也有所提升，另在，車內飾板部分，也改用了特別的藍色鏡面烤漆式樣，略與車外造型的科技感有所呼應。
除了座椅升級，在中央主機操作介面部分也升級至Luxgen THINK+ 5.0人因介面，並將AR view的解析度提升至120萬畫素，在鏡頭解析度提升後，於夜間行車時影像輔助能力有所加強，可以更清楚地觀察車輛四周的狀況，在狹窄環境中特別受用，另外也將兩大主流車載系統手機媒介服務導入，以符合當前車機連接手機的需求。此外，Luxgen THINK+ 5.0人因介面，在選單分層與圖示上變得簡潔清爽許多，使用時可以用更直覺的方式去操作各項功能，便利性可說是大大地提昇，而空調介面也由實體按鍵改為觸控形式。
這回URX NEO改款升級，也終於導入了消費者敲碗許久的ACC全速域主動車距巡航功能，同時也整合了AEB自動煞車輔助與TOP & GO功能，讓整體安全更為完善，除了在高速公路行駛時更為輕鬆，即使在走走停停的塞車路段也可以開啟ACC全速域主動車距巡航，讓車輛順著車流前進，即便車輛完全停止後，當前車向前啟動時，也只要再輕點油門或按下方向盤上的「RES」鍵即可再跟上車流。
其實URX自問世以來，最大的賣點還是提供了多種不同座椅配置車型，其中「樂活版」更配有獨家的多功能斜坡板，以本次試駕的7人樂活版為例，將第三排座位向左右翻摺後，即可利用斜坡板將單車、輪椅等直接推入車內，若是5+1人樂活版，則是取消第三排坐位，更便於家中有行動不便者使用以輪椅直接上車搭乘，都兼顧了休閒、運載與福祉功能，可說是市場上唯一具有如此多功能的車型，另外，也還有配置標準5人座與7人座的5或7人大生活家版，消費者完全可以依照需求選購。
即便電動車趨勢正夯，Luxgen新世代電動車n⁷最快也會在2023年底前正式上市，但這車輛動力的轉換期，電動車短時間內並不會直接取代傳統燃油動力車型，因此，在市場中URX仍得肩負維持銷售基本盤的責任，本次進化至URX NEO，在維持原本的功能性特色下，藉由新的扮相與導入新車色而變得更為討喜；在眾多SUV中，若是要提到一車多用的能力，URX NEO應該仍無車能出其右了。
| 車型
| Luxgen URX NEO 7人樂活版
| 長寬高(mm)
| 4,725x1,826x1,755
| 軸距(mm)
| 2,720
| 車重(kg)
| 1,695
| 引擎型式
| L4 DOHC 16V 渦輪增壓汽油
| 排氣量(c.c.)
| 1,798
| 最大馬力(PS/rpm)
| 202/5,200
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 30.6/2,000-4,000
| 變速系統
| 6速手自排
| 傳動型式
| 前置前驅
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 扭力桿拖曳臂
| 輪胎尺寸
| 225/50R18
| 建議售價
| 98.8萬起