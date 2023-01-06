商用/家用皆稱職，Ford Tourneo Connect旅玩家玩咖版試駕

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Ford Tourneo Connect與Volkswagen Caddy Maxi雖互為雙生車概念，但為了區隔市場在外觀與配備上還是有所差異，以這次在台灣發表的Tourneo Connect而言便只推出玩樂版與玩咖版兩種車型，Caddy Maxi則以Comfort、Life、Style三款車型劃分出更為精準的市場區隔，以這次試駕的Tourneo Connect玩咖版為例，雖然外觀輪廓與兄弟車差異不大，但整體卻以更為穩重的樣貌呈現，以水箱護罩作為對比，Tourneo Connect仍是採傳統橫柵式八邊型的造型，Caddy Maxi則以類似電動車封閉式的造型讓氣流從下端的蜂巢狀開口導入，前者較符合一般大眾口味，後者則以前衛科技感吸引年輕買家，沒有好不好看之分，純粹就是為了區隔出各自的重點消費客群所做的差異性。
撇除車頭的造型差異，車側幾乎是同一個模子印出來的，無論是門把上的車身腰線亦或側裙鈑件折線幾乎如出一轍，這部分兩者就沒有太大不同，但值得一提的是相較過去以手動開啟的側滑門，礙於重量較重在使用上要用較大的力氣操作顯得不太親民，這次發現新式側滑門在啟閉過程中相當滑順，不必太費力便能將門往後開啟或關上，而且這次試駕的玩咖版還具備電吸式關閉輔助，就不必煩惱後排乘客上下車門未確實關緊的問題，另外中排座椅與門檻高度也符合絕大多數人的體型，以一般165-170公分的成人而言，幾乎是腳一跨屁股一挪就可輕鬆滑入座位，不像部分高底盤休旅車還要以爬樓梯的方式跨入車艙，對小孩或老人家來說算是相當親民的設定。
尾廂造型向來是商用車在設計上的一大挑戰，畢竟方正的輪廓要設計得多好看有一定難度，但自從新世代Caddy Maxi推出後便顛覆了大家對商用車的印象，透過燻黑燈殼搭配LED導光燈條的方式營造出更濃郁的都會時尚感，Tourneo Connect同樣也承襲了此概念，但在燈條曲線的勾勒上則採取相對保守的作法以呼應車頭的造型設計，才會不有頭輕腳重的不協調視覺反差。
車艙布局就可嗅出Tourneo Connect帶有濃濃的”福斯味”，以高階的玩咖版為例無論是10.25吋的數位駕駛儀表或8.25吋的中央觸控螢幕皆比照Caddy Maxi的配置模式辦理，甚至連中央鞍座的線傳式短排檔及電子式駐車煞車按鍵皆一脈相傳，從車艙配置的角度來看Tourneo Connect確實少了點獨特性，不過新世代福斯車款滿滿的科技感確實受到不少消費者好評，少了商味卻多了轎車的精緻質感何嘗不是件好事。
不僅如此，後艙也同樣享有豐富的機能性與便利性，在中央鞍座後方除了配置有空調出風口外還附有兩組Type-C的充電插口，中排及第三排座椅的上方同樣具備有空調出風口，讓後座乘客也能及時享有涼爽的冷風吹拂，更別說雙前座椅後方還附有簡易型的折疊桌，門板處也規劃有豐富的置物空間，搭配靈活的座椅變化機能，能讓後廂擁有最多3,105公升的置物容積表現，平日作為商車使用方便，假日化身為MPV載著家人出遊也毫不違和。
動力部分搭載與Caddy Maxi相同的2.0升四缸柴油渦輪引擎，最大馬力為122匹，扭力峰值為32.6公斤米，搭配的一樣是7速雙離合器自手排變速箱，柴油引擎低轉大扭力的優勢對常在都會區穿梭或山上送貨的買家而言算是相當好用的配置模式，不必太刻意踩踏油門便能感受輕快的加速反應，雙離合器變速箱的換檔邏輯也相當聰明的配合不同的引擎轉速在檔位之間迅速切換，簡單而言就是像開一部調教得宜的轎車一般，在同樣使用MQB平台的架構下，開起來確實就是熟悉的Volkswagen行路調性，扎實中帶點Q度的路感回饋賦予這代Tourneo Connect不錯的行路質感，除了高重心的先天條件在彎中難免帶來許側傾，在一般道路上完全不會有開商用車的想像，路面起伏經由懸吊的撫平變得相當柔順，操控性也比起多數商用車來的更為精準。
Tourneo Connect在全車系皆標配Ford Co-Pilot360 Technology全方位智駕領航科技，說穿了就是Volkswagen那套IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，雖然同樣具備全速域ACC主動式固定車距巡航系統、AHB自動遠光燈系統、PCA前方碰撞預警系統、LKA車道偏移輔助系統、LDW車道偏移輔助系統、APA主動式路邊停車輔助系統、疲勞駕駛警示系統、倒車顯影輔助系統等，但即便是頂規的玩咖版也未擁有車道置中維持功能，因此未達到Level 2的半自動駕駛標準，除了稍嫌可惜之外也是為了與符合Level 2標準的Caddy Maxi Style作出不一樣的產品區隔。
這次Tourneo Connect的推出以109.8萬及124.8萬的價格開出，對想擁有一部7人座商旅車買家造成極大吸引力，畢竟市場上同價位的7人座MPV選項已經不多，跟雙生車Caddy Maxi相比也還是有一段不小的價差在，雖然配備上有所取捨，但同樣的空間與動力配置確實帶來更優異的行車品質，外觀上也未有一般商旅車的廉價感受，若未有品牌迷思想購入一部高CP值的歐系血統7人座商旅，Tourneo Connect旅玩家確實值得一試。
| Ford Tourneo Connect旅玩家玩咖版規格表
| 長/寬/高(mm)
| 4,868/1,855/1,846
| 軸距(mm)
| 2,970
| 車重(kg)
| 1,750
| 引擎型式
| 四缸渦輪增壓柴油引擎
| 排氣量(c.c.)
| 1,968
| 最大馬力(PS/rpm)
| 122 / 2,750-4,250
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 32.6 / 1,600-2,500
| 變速系統
| 7速自手排
| 傳動型式
| 前輪驅動
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 固定軸+圈狀彈簧
| 輪胎尺寸
| 215/55 R17
| 平均油耗
| 20.9 km/l
| 售價
| 124.8萬元