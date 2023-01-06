台股早盤黑翻紅　CES展開跑、電動車概念股紅通通

美國就業數據顯示勞動力市場持續強勁，加深市場對聯準會持續升息的預期，美股四大指數昨（5）日收低，幅度都有1%以上。台北股市受到影響，今（6）日開盤後走低，但不久又翻紅。權值王台積電早盤跌3元，來到455元。其他聯發科、鴻海逆勢抗跌。而今日盤面焦點為ABF載板三雄與電動車零組件概念股。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數5日下跌339.69點，或1.02%，收32930.08點；那斯達克指數下跌153.52點，或1.47%，收10305.24點；標普500指數下跌44.87點，或1.16%，收3808.1點；費城半導體指數下跌50.94 點，或1.98%，收2518.52點。
台北股市今日早盤黑翻紅，從小漲來到盤上的位置，晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌3元，來到455元。同樣為晶圓代工的聯電漲0.6%，來到41.5元。世界先進表現亮眼，漲3.7%，而力積電也漲1%以上。其他重要電子股，如聯發科逆勢抗跌漲1%以上，來到639元。鴻海同樣走高，漲幅0.5%，相對抗跌。
另外，友達、國巨、日月光、元太、宏達電漲0.6%到1%多，群聯漲3%多。ABF載板三雄表現不俗，南電、景碩與欣興漲1到2%。還有，美國CES展成為電動車競技場，相關電動車零組件概念股表現搶眼，像是致茂漲逾5%，高力、裕隆、貿聯-KY漲2%，台半漲1%。