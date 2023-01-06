新冠肺炎現在就可降「法傳等級」　醫：口罩解封等1數字

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黃高彬說明，目前mRNA疫苗不管是第幾代，接種到體內後，約3到6個月就會慢慢消失，往後疫苗施打規劃上，若感染案例數很多，會建議一年打兩次，避免重症死亡，這要視疫情發展，實際上目前流行變異株來看，致死率一直降低，例如先前流行的BA.1致死率是0.177%，到近期BA.5致死率降為0.117%，降幅0.06%，與流感致死率約0.1%至0.2%相比已經相當，這也是為何可以人類與病毒共存。
黃高彬坦言，「疫苗製造一定永遠落後於流行的變異株」，但假如發生疫情大流行，民眾還是要去打疫苗，像現在BA.5、BQ.1、XBB.1.5流行，民眾就應快打雙價疫苗，至少可以避免重症跟死亡。
黃高彬提醒，冬天會有許多病毒，還是要特別重視，以美國為例，社區中就有三種病毒橫行，包含流感、新冠肺炎、呼吸道融合病毒，台灣流感病毒流行高峰是每年1月中旬到3月中，8周的時間內，這段時間內，建議民眾在室內、外，特別室外空氣流通但不夠大的地方，還是要戴口罩，並要勤洗手，保持社交距離，若會與入境者接觸，口罩也要戴好，不要說暴露太多，降低感染風險。
要特別注意的是，黃高彬強調，感染過的人，不代表不會有重複感染，「所以不要以為感染過，就可以到處隨心所欲」，近期開放後，若民眾碰到從國外回來的人，應要保持正常社交距離，這些入境者若有攜帶病毒，可能為無症狀或症狀輕微，因此自己還是需要戴口罩保護。
黃高彬也建議，在流感與新冠流行期間，至3月中以前，「我們還是把口罩戴好，不管是室內或室外，這樣會比較安全一點」，流感高峰預期本月中旬後會慢慢往上升，等到3月中過去，這段時間口罩戴好戴滿，等到3月中，每日新冠案例數降到1萬以下，口罩就可以進一步解封，但若3月中時案例數很多，每日超過1萬5000例，仍會建議延緩放寬口罩。
「當然最好是降級」，黃高彬指出，從去年就已經不斷喊話，應將新冠肺炎從第五類法定傳染病調降為第四類，對醫院病房調度、民眾就醫、衛生主管機關的相關作業都可以減輕負擔，即使現在有新變異株出現，但因為致死率沒有上升，維持在0.2%以下，仍建議現在就可以降級。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。