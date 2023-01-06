年關新台幣流通交易大！防假鈔行騙　央行教3口訣辨真偽

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不過，隨著年關將近，近來又傳有偽鈔集團趁農曆年前商家忙碌之際，利用偽鈔行騙對於偽鈔，央行除持續積極配合警檢調機關，打擊非法偽造貨幣行為外，近日也在主要購物商圈派送新口幣防偽宣傳單，供商家及民眾參閱，並呼籲請多留意偽鈔辨識，以維護自身權益。
至於要怎麼辨識新台幣鈔券真偽？央行說明，現行新台幣鈔券使用的防偽設計有凹版印紋、水印、變色油墨、窗式安全線、隱藏字、光影變化箔膜、金屬油墨等；硬幣部分，則有隱藏圖案、浮凸點、幣邊濟字等，而且這些防偽設計，可方便民眾目視，視障者辨識及機器檢視。
因此，央行表示，新台幣防偽功能良好，截至目前，警政單位查獲的偽鈔，仿真度均不高，因此，要辨識新台幣鈔券真偽，只要掌握3口訣「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」就可辦識真偽。
在「看一看」部分，記得拿起鈔券迎光看一看，找找隱藏起來的水印及隱藏字；「摸一摸」則要摸看看鈔券上面有哪些凹版印紋的觸感；「轉一轉」則別忘拿起鈔券轉一下看有無獨特的窗式安全線、變色油墨及光影變化箔膜。
央行也重申，法律明定對偽造新台幣犯罪行為將處以重罰。依「妨害國幣懲治條例」第3條，偽造、變造幣券情節重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；另依「中華民國刑法」第196條，行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣，處3年以上10年以下有期徒刑，而民眾如發現製造、販售與故意使用偽造券幣情事，可向檢警調機關檢舉，因而破案者，央行將酌予核發檢舉人獎金。