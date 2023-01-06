聯華氣體、聯亞科技砸210億投資台灣　鞏固半導體供應鏈

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經濟部提到，隸屬聯華林德集團旗下的聯華氣體及聯亞科技，因應台灣電子產業市場的強勁成長需求，並深化在地化生產策略，共同投資高達210億元，協助台灣半導體供應鏈穩固其在世界的關鍵地位。其中，聯華氣體申請「歡迎台商回台投資行動方案」，計劃招募數十名員工，斥資近60億元在桃園科技工業區及高雄臨海工業區新建廠房，另外在新竹科學園區銅鑼園區、中部科學園區與觀音工業園區增設智慧化機器設備。
在聯亞科技方面，公司已是二度申請「根留台灣企業加速投資行動方案」，此次配合客戶擴廠，將增聘多名員工，斥資逾150億元，在中部科學園區及高雄楠梓產業園區擴建新廠，並在既有新竹科學園區的廠房增設產線。與此同時，集團發展也配合政府節能減碳政策，積極採購綠電及投資節能設備，集團未來也將與離岸風電業者合作，製造及開發綠氫應用，逐步達成永續經營重要里程碑。
另外，振豐機器廠為精密零件產品的高科技廠，提供如曲軸及連桿產品，可應用於車床、汽車、船舶、水泵浦、空壓機及氣動設備等，為能擴大生產基地提升產能，給予顧客更好的服務與品質，公司計劃增聘台灣員工5名，新建台南市白河廠，同時導入智慧化MES管理系統，提升公司競爭力。在節能減碳方面，公司將設置太陽能裝置，提高綠電使用比例，在廠內也使用低碳排設備。
截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1305家企業超過1兆9153億元投資，預估創造14萬2167個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有278家台商投資約1兆1147億元，創造8萬4611個就業機會。
「根留台灣企業加速投資行動方案」有158家根留企業投資約3996億元，創造2萬4594個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引869家中小企業投資約4010億元，帶來3萬2962個本國就業機會，後續尚有16企業排隊待審。