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國中教育會考5月20、21日登場　考試簡章今公告

▲112年國中教育會考將在5月20、21日登場，考試簡章今（6）日公告並提供免費下載。（圖／教育部提供）
▲112年國中教育會考將在5月20、21日登場，考試簡章今（6）日公告並提供免費下載。（圖／教育部提供）

記者李琦瑋／台北報導

112年國中教育會考訂於5月20、21日舉行，各考區簡章今（6）日起於全國18個考區試務會及大陸考場試務會網站同步公告，並提供免費下載，透過國中教育會考網站也可連結，各考區試務會並將販售紙本簡章。教育部提醒，考生務必留意試務期程，以免影響應試。

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國中教育會考考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，皆以「12年國民基本教育課程綱要」第4學習階段學習表現及學習內容為命題依據，題型仍以單一選擇題為主，計分方式採三等級制，強化素養導向的試題設計，相關說明文件及試題範例可至國中教育會考網站下載。除了寫作測驗考1題引導寫作、英語（聽力）為3選1的選擇題型、數學包含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。

教育部表示，國民中學應屆畢業生除經直轄市、縣（市）政府核准外，均應參加國中教育會考，一律免繳報名費，由就讀學校於3月9至11日集體報名。

個別報名的非國民中學應屆畢業生或持國外學歷、大陸學歷的學生，酌收報名費500元，於3月6日9點至3月8日17點前，上網填寫報名資料，並於確認填寫的報名資料無誤後，列印個別報名表。再於3月9至11日止，將報名資料親送至考區試務會完成報名，今年首次以健保卡取代戶口名簿，可與國民身分證擇一，作為個別報名考生應備資料之一。4月14日寄發准考證，6月9日寄發成績通知單及開放網路查詢成績。

另外，教育部表示，身心障礙、重大傷病及突發傷病考生，可依需求提出應考服務申請，包含試題本別、作答方式、時間調整、試場安排、其他服務及輔具等項目。聽覺障礙考生無論聽障等級，可申請免參加英語（聽力）考試，其英語（閱讀）等級即為英語整體等級，並依其英語（閱讀）答對題數加註標示。

112年的國中教育會考日程，第一天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗；第二天上午考自然、英語。其中，英語採2階段方式進行，先考英語（閱讀）60分鐘、休息30分鐘，再考英語（聽力）25分鐘。每天第一節考試說明自8點20分開始。

教育部提醒，考生若需使用帽子、口罩、耳塞等用品，應以不影響辨識面貌為原則，並配合監試委員檢查。此外，考生務必熟悉試場規則與違規處理方式，並落實遵守規定，尤其不可攜帶非應試用品，數學科不得攜帶量角器或附量角器功能的文具，以免違規。

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