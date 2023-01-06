國中教育會考5月20、21日登場　考試簡章今公告

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教育部表示，國民中學應屆畢業生除經直轄市、縣（市）政府核准外，均應參加國中教育會考，一律免繳報名費，由就讀學校於3月9至11日集體報名。
個別報名的非國民中學應屆畢業生或持國外學歷、大陸學歷的學生，酌收報名費500元，於3月6日9點至3月8日17點前，上網填寫報名資料，並於確認填寫的報名資料無誤後，列印個別報名表。再於3月9至11日止，將報名資料親送至考區試務會完成報名，今年首次以健保卡取代戶口名簿，可與國民身分證擇一，作為個別報名考生應備資料之一。4月14日寄發准考證，6月9日寄發成績通知單及開放網路查詢成績。
另外，教育部表示，身心障礙、重大傷病及突發傷病考生，可依需求提出應考服務申請，包含試題本別、作答方式、時間調整、試場安排、其他服務及輔具等項目。聽覺障礙考生無論聽障等級，可申請免參加英語（聽力）考試，其英語（閱讀）等級即為英語整體等級，並依其英語（閱讀）答對題數加註標示。
112年的國中教育會考日程，第一天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗；第二天上午考自然、英語。其中，英語採2階段方式進行，先考英語（閱讀）60分鐘、休息30分鐘，再考英語（聽力）25分鐘。每天第一節考試說明自8點20分開始。
教育部提醒，考生若需使用帽子、口罩、耳塞等用品，應以不影響辨識面貌為原則，並配合監試委員檢查。此外，考生務必熟悉試場規則與違規處理方式，並落實遵守規定，尤其不可攜帶非應試用品，數學科不得攜帶量角器或附量角器功能的文具，以免違規。