Sony Honda Mobility電動車品牌Afeela上線，首款電動車照計畫2025年開賣

我是廣告 請繼續往下閱讀
Sony與Honda合作成立Sony Honda Mobility進軍電動車市場，而在2022年底時則預告會在本月的CES展帶來電動概念車，如今CES已開展Sony Honda Mobility也如期展出概念車，同時也公布電動品牌Afeela上線。
Afeela首款電動概念車並不是現今流行的休旅車或跨界休旅車型，而是一款尺碼 4,895mmX1,900mmX1,460mm、軸距3,000mm的中大型房車，外觀設計則採流線圓潤的線條，搭配電子後視鏡預計應會有不錯的風阻係數。
車室與硬體部分Afeela電動概念車全車搭載45個鏡頭與感知器，在特定路段能實現Level 3自動駕駛，都會地區則能有Level 2+能力。而車輛電子晶片則和Qualcomm高通合作使用Snapdragon Digital Chassis 處理器。車室前後都配置大螢幕，提供娛樂系統與遊戲體驗，據Sony Honda Mobility先前與展中表示，目前正和Epic Games合作遊戲方面，預計未來應會結合PlayStation 5。至於車輛里程與續航部分則尚未公布，而上市時程則是按照先前計畫，預計2025年開賣2026年交車。