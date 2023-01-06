奧迪攜手台灣設計師！TT RS汽車變身時裝 展現跨界火花
台灣奧迪攜手台灣獨立設計師品牌C JEAN，展示以Audi TT RS Coupé設計及Audi e-tron GT環保材質為靈感發想的四款時裝，將汽車產業的永續方針，以及時尚產業綠色革命作為共通點，透過美學詮釋永續生活的理想。設計師簡君嫄以Audi TT RS Coupé的設計，蜂巢格水箱護罩及霧面烤漆作為靈感，將服裝加入蜂巢及鸚鵡螺花紋元素的質料，成功讓時裝與汽車激盪出跨界火花，
記者鍾怡婷/綜合報導
百年歷史的Audi以出色的造車工藝及設計聞名，並以友善環境為願景；台灣獨立設計師品牌C JEAN擅長以關懷人文環境的視角為設計靈感，結合細緻印花、天然質料與俐落剪裁受到矚目，因擁有相似的永續理念和設計語彙。台灣奧迪攜手C JEAN，除了展示以Audi TT RS Coupé及Audi e-tron GT為靈感的C JEAN全新設計之外，雙方更進一步探討如何在時裝或汽車產業中，以當代美學詮釋永續生活的理念。
Audi TT的設計以幾何、圓形線條貫穿全身，車頭設計以六邊形蜂巢格柵式盾形水箱護罩搭配霧面黑色烤漆，車側則以亮面黑色飾條點綴。簡君嫄以Audi TT RS Coupé作為靈感，演繹了四套時裝，以大自然為底蘊，透過蜂巢及鸚鵡螺花紋元素的質料呈現永續理念外，也建構新的和諧美感，呼應Audi TT RS Coupé與生俱來的幾何元素；以Audi e-tron GT（Tactical Green metallic）為靈感，運用具有光澤感的再生纖維布料與立體效果剪裁，呼應車款細膩優美又不失力量感的個性。
台灣奧迪和C JEAN 皆認同「永續概念」與「高級質感」是得以並存的，例如製作高級時裝系列時，盡可能的使用天然纖維或環境友善 （Eco-friendly）布料，減少製造過程中的碳排放量，並串連供應鏈一同響應零廢棄。Audi也擁有類似的永續理念，例如Audi e-tron GT在保有乘坐者的舒適體驗前提下，提供消費者「新未來零皮革套件（Leather free design package）」的車室內裝選擇，並致力於碳中和的生產過程。
安薩瑞（Rahil Ansari）與簡君嫄都認為：「對於汽車和時尚行業的設計師來說，永續不單止於潮流或口號，而是一種全面的生活態度。」要在兼顧人與環境的連結之下，創造不斷進化的生活體驗。