▲ Toyota 贊助【大嘻哈時代 2】Corolla Cross 鼓勵年輕世代追夢

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本季由王牌製作人-陳鎮川及巨星 MV 指定導演-謝乾乾，強強聯手共同製作，以運動比賽的真實競技方式呈現選手對決，給觀眾最高規格的影像與舞台體驗。本季更邀請到嘻哈潮流女神-蔡詩芸、天王天后御用製作人-陳星翰，以及華語饒舌廠牌顏社創辦人-迪拉胖 三位重量級評審，搭配超華麗主持群 阿達、美麗本人、賀瓏及嗩吶，相信將與選手們擦出超精彩火花！本季從近 2000 名海選名單中精挑細選出 80 名選手進棚錄影，個個來勢洶洶，有許多第1季選手回鍋挑戰，包括魔王 RPG、屁孩 Ryan、青蛙、人氣極高的阿夫與 FRαNKIE 阿法等。此外也有鹿希派、陳信維、金陽、樊仲哲等藝人選手參賽，相當令人期待！
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【大嘻哈時代2 節目播出資訊】1/7 起
每週六 MTV綜合台 / 三立都會台 30頻道 22:00首播
每週六 LINE TV / MyVideo 22:00 首播
每週日 台視22:00