【車勢星聞】陳星翰愛怪哈，《大嘻哈時代2》三分之二選手符合要求

Toyota 贊助【大嘻哈時代 2】Corolla Cross 鼓勵年輕世代追夢

▲ Toyota 贊助【大嘻哈時代 2】Corolla Cross 鼓勵年輕世代追夢
▲ Toyota 贊助【大嘻哈時代 2】Corolla Cross 鼓勵年輕世代追夢

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Toyota 首度與台灣第一個嘻哈選秀節目《大嘻哈時代 2》攜手合作，贊助 Corolla Cross 作為冠軍大獎，鼓勵年輕世代無所畏懼，做自己喜歡的音樂，勇敢追夢！

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《大嘻哈時代》第一季挖掘出許多饒舌新血，並創下驚人紀錄，包括節目連續五週蟬連 YouTube 發燒榜單第一名、觀看次數破 4,600 萬次，並勇奪電視金鐘獎「最佳綜藝節目獎」，讓台饒新秀的實力被大眾看見。在大家的引頸期盼下，《大嘻哈時代 2》全新賽季將於 1/7 重磅登場，每周六晚間 10 點於三立都會台、MTV 綜合台首播。

本季由王牌製作人-陳鎮川及巨星 MV 指定導演-謝乾乾，強強聯手共同製作，以運動比賽的真實競技方式呈現選手對決，給觀眾最高規格的影像與舞台體驗。本季更邀請到嘻哈潮流女神-蔡詩芸、天王天后御用製作人-陳星翰，以及華語饒舌廠牌顏社創辦人-迪拉胖 三位重量級評審，搭配超華麗主持群 阿達、美麗本人、賀瓏及嗩吶，相信將與選手們擦出超精彩火花！本季從近 2000 名海選名單中精挑細選出 80 名選手進棚錄影，個個來勢洶洶，有許多第1季選手回鍋挑戰，包括魔王 RPG、屁孩 Ryan、青蛙、人氣極高的阿夫與 FRαNKIE 阿法等。此外也有鹿希派、陳信維、金陽、樊仲哲等藝人選手參賽，相當令人期待！

《大嘻哈時代 2》評審由蔡詩芸、陳星翰與迪拉胖擔綱，搭配超豪華主持陣容嗩吶、阿達、美麗本人及賀瓏 (圖片來源：三立提供)。
《大嘻哈時代 2》評審由蔡詩芸、陳星翰與迪拉胖擔綱，搭配超豪華主持陣容嗩吶、阿達、美麗本人及賀瓏 (圖片來源：三立提供)。
《大嘻哈時代 2》最後一集冠軍總決賽現場將展出冠軍大獎 Corolla Cross，屆時 TOYOTA Taiwan FB 粉絲團亦將提供粉絲專屬福利，贈送限量總決賽門票，讓粉絲親臨現場感受台灣嘻哈能量。全台嘻哈迷們可加入 TOYOTA Taiwan FB 粉絲團，掌握第一手賽況與贈票訊息。

【贈票訊息】TOYOTA Taiwan FB 粉絲團 : https://www.facebook.com/TOYOTA.Taiwan  

【大嘻哈時代2 節目播出資訊】1/7 起

每週六 MTV綜合台 / 三立都會台 30頻道 22:00首播

每週六 LINE TV / MyVideo 22:00 首播

每週日 台視22:00 

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