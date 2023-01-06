▲ Google 與 Volvo 合作車載系統再進化！Google HD Maps 道路資訊更即時

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Google 車載娛樂系統即將推出第 11 次大型遠端更新，該車載系統遠端更新服務使駕駛無需回廠便能即時升級最新的軟體服務與功能，自 2019 年發表後於全球累積眾多 Volvo 車主使用，此次更新預計連動全球 35 萬輛 Volvo 汽車，總更新次數預計突破百萬。
最新更新亦包含 Google 語音助理 (Google Assistant) 應用擴充到更多車輛控制操作，實現 Google 車載系統與 Volvo車輛間的緊密結合，例如能聲控檢視車輛電量與油量、開關空調系統、檢視充電狀況與啟閉充電功能，這些都能透過 ”hey google” 語音命令執行。雖然此功能目前僅在美國可用，但計劃在不久的將來變會陸續擴展至其他市場，同時可用聲控指令也將繼續擴充。
Volvo 自 2019 年攜手 Google 打造 Google 車載娛樂系統，透過 OTA (Over the Air) 遠端更新服務亦使駕駛無需回廠即能持續更新軟體版本，並且其開放式架構讓全世界專業的 APP 開發者無時無刻皆共同創作，凡經 Volvo認可其安全性便能上架多元及最新的車用 APP，意即每一輛搭載 Google 車載娛樂系統的 Volvo 汽車在出廠後將隨著時間的推進不斷地進化，車主始終能擁有最新穎最優化的 Volvo 汽車。