補班咖啡包！四大超商PK：特大杯美式38元、拿鐵買10送10

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📍門市｜即日起至1月8日
▪CITY指定系列飲品任選2件7.9折、4件7.5折（不含不可思議咖啡）
📍APP｜1月7日單日限定
▪黑糖珍珠撞奶買3送3，5折（平均原價60元、特價30元）
▪冰淇淋紅茶買3送3，5折（平均原價65元、特價33元）
▪英式紅茶／四季春青茶任選買7送7，5折（平均原價35元、特價18元）
📍APP｜即日起至1月8日
▪特大美式5杯188元，約6.3折（平均原價60元、特價38元）
▪特大拿鐵咖啡4杯特價188元，約6.7折（平均原價70元、特價47元）
▪熱皇家伯爵紅茶拿鐵／熱太妃焦糖風味瑪奇朵任5杯特價188元，約6.8折（平均原價55元、特價38元）
▪冰黑糖珍珠燕麥奶4杯特價188元，約6.3折（平均原價75元、特價47元）
🟡全家：特濃美式、霜淇淋買1送1
📍門市｜1月7日、8日
▪大杯熱黑糖薑茶2杯65元，5.9折（平均原價55元、特價33元）
▪大杯特濃美式買1送1，5折（平均原價55元、特價28元），限全盈+PAY。
▪全家霜淇淋不限口味買1送1，5折（平均原價49元、特價25元），限全盈+PAY。
📍門市｜即日起至1月10日
美好分享壺（約12杯小美式）原價280元、特價222元，約7.9折，平均小杯熱美式18.5元（原價25元）。
📍APP｜1月8日至1月10日
▪私品茶55元系列買2送1，約6.7折（平均原價55元、特價37元）
55元活動品項：紫蘇飲、桂圓紅棗海燕窩、黑糖薑茶、檸檬飲、仙女醇奶茶、仙女珍珠紅茶、蜜香玫瑰茶歐蕾、濃靜岡抹茶拿鐵、紅烏龍醇奶茶、高山青醇奶茶、檸檬琥珀高山青、檸檬蜜香紅烏龍。
🟡OK超商：美式、拿鐵買2送2
📍門市｜限1月7日
大杯美式買2送2，5折（平均原價45元、特價23元）
大杯拿鐵買2送2，5折（平均原價55元、特價28元）
大杯濃厚美式買2送2，5折（平均原價55元、特價28元）
大杯濃厚拿鐵買2送2，5折（平均原價65元、特價33元）
📍APP｜限1月7日
大杯美式買10送10，5折（平均原價45元、特價23元）
大杯拿鐵買10送10，5折（平均原價55元、特價28元）
🟡萊爾富：特濃咖啡加1元多1杯
📍門市｜1月7日、8日
大杯特濃美式加1元多1杯，約5.1折（平均原價55元、特價28元）
大杯特濃拿鐵加1元多1杯，約5.1折（平均原價65元、特價33元）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！