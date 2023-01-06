企業最愛用大學排行出爐　台大、台科、輔大各拔頭籌

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中央大學在整體表現衝至第9名，也是教育部公布，今年大專校院註冊率百分百的九所學校之一，其辦學績效顯著、人才素質齊佳，企業評價正向。
觀察「公立大學排行」，依舊由台灣大學掄元，而去年被擠到第四名的成功大學上升兩個名次重回亞軍，陽明交通大學與清華大學則微幅下滑一個名次分居3、4名，前幾名的學校幾乎都是擁有大量理工人才的頂尖大學，與當前產業重心不謀而合。
進步幅度最明顯的成功大學以及中正大學，近年來兩校都致力於發展跨域學程，首度進榜就佔據第9名的中正大學，自2014年起跨領域學程與在地產業聯結，打造全國首創「高研職」的訓練品牌，提供雲嘉南地區從業人員在職訓練最佳平台，更在2022年獲得國家人才發展獎的肯定，大幅提升產業界對學校的好感度。
在「私立大學排行」創校邁向第98年的輔仁大學，今年重回冠軍寶座，擁有12個學院及進修部，並且在2017年成為附設醫學院的綜合性大學，在校學生超過2萬5千人，在臺灣的畢業生人數也超過23萬，規模完整、資源豐沛。
在「公立技專排行」部分，「台灣科技大學」連續三年奪冠，企業主心目中第一品牌難以撼動，實行產學合作計畫行之有年，積極招手高中、高職優秀人才還有外籍生，多元辦學符合社會發展脈動。
而勤益科技大學，從課程規畫開始導入業師與實務訓練，注重「做中學」精神，鼓勵學生修習資工、電機等跨領域學程，融合大數據分析，助攻畢業生具備斜槓能力，職涯之路愈加寬廣，因而今年首度上榜企業最愛大學。
1111人力銀行發言人黃若薇表示，根據調查指出，如何成為可造之才，企業主認為必須具備五大指標：解決問題的能力、溝通協調的能力、團隊合作的能力、專業知識的能力及快速學習的能力。學測即將登場，究竟要選校還是選系，勢必成為家長與考生最燒腦的抉擇，建議不妨參考學校的註冊率，通常也被視為選校的重要參考指標，如果畢業後要投身科技業，若有四大名校的血統絕對是就職優勢。