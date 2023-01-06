新竹棒球場挖出電線　市府發言人按鈴申告送交事證

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施淑婷表示，昨日上午11點高虹安市長與媒體、警方一同至棒球場現勘，當時已知電線被拔走，且目前棒球場外人無法隨意進出，因此必須查清證物為何消失，否則除棒球場本身有維安疑慮外，另也牽涉到滅證之行為。
施淑婷表示，昨日棒球場現勘時，巨佳工地主任也在現場，他在第一時間並沒有主動將電線歸還，而是聽到市政府說出有滅證之行為後才把電線拿出，而當下市府團隊對當時開挖電線和其出示電線長度有所出入提出疑慮，並且也詢問是如何取出電線，是否使用工具，巨佳工地主任聲稱只有這一段，並且是徒手拔除，並無使用任何工具。
施淑婷指出，昨日下午警方調閱監視器後發現，該巨佳工地主任十天內巡視球場只來了2次，就在昨天剛好來到棒球場巡視，並且一進入球場後，就往電線的方向走去，第一次進出手上並無任何物品，第二次從球場出來時手中握有鉗子及2段電線，明顯不符當時狀況，當時在現場說明只有1段電線，為何監視器畫面出來後是2段，是否關鍵部分被剪掉了，或是有其他動機，都有待釐清。
施淑婷說明，市府已經請警方協助調閱現場監視器，查看棒球場是否還存有他人滅證嫌疑，而今日主要代表市府送交相關事證，後續將交由檢方處理，盼讓市民盡快了解棒球場狀況，給市民朋友一個交代。