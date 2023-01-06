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內幕／看好2024！國外訪團翻倍　國民黨3月提兩岸新論述

▲看好國民黨2024年總統大選，國外訪團翻倍。（圖／資料照片）
▲看好國民黨2024年總統大選，國外訪團翻倍。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

國民黨九合一選戰大勝，氣勢看漲，2024年有望重返執政。黨內人士透露，從去年12月開始，各國訪團邀訪不斷，私下與黨主席朱立倫會見，高度關注國民黨對於國際情勢、兩岸關係的看法。為回應各界關注，國民黨也會在集結各界意見後，將在3月左右對外發表有關國安、國際、兩岸相關政策白皮書。

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黨內人士指出，自從國民黨九合一大選大勝後，外館對於國民黨高度關注，來訪的頻率也幾乎翻倍，近日朱立倫就接待了來自美國、歐洲、東南亞各國的訪團，其中甚至還有前任政府首腦，氛圍與過去十分不同。

黨內人士說，儘管民進黨總是阻擋訪團與國民黨會面，但訪團仍會透過各式管道，希望與國民黨會面，許多的會面地點甚至不是在國民黨中央黨部，而是私下會面。訪團對於國民黨的國際局勢、兩岸關係立場也高度關注。

朱立倫過去談及國際及兩岸議題時，多是定調國民黨「親美、友日、和陸」的路線，近日有關國防議題時，朱立倫也主張「國防」（Defense）和「對話」（Dialogue ）並進的「2D戰略」，才能真正避戰。黨內人士指出，雖然朱立倫已經提出具體主張，不過，希望讓它成為更正式的論述，未來提供黨內所有人、甚至是總統候選人參考。

據指出，為了回應各界對於國民黨的關注，以及為重返執政做準備，黨內幕僚單位準備在1月開始舉辦工作坊，趕在農曆春節前先舉辦第一場，邀集國內專家學者針對兩岸、國際與國安論述進行討論，最後匯集成類似政策白皮書，預計在3月正式對外發布。

此外，朱立倫今年也將全面出訪，訪美時間可能落在6月，另外，也可能派出副主席層級的人士率團前往中國，向台灣人民展現國民黨才是真正能處理好對外關係的政黨。

有關2024年總統人選，侯盧配、侯朱配、侯郭配等各式組合傳言不斷，黨內也關注朱立倫的動向及立場，雖朱立倫多次強調自己是總教練角色，但不少黨內人士仍認為，現階段朱立倫尚未放棄爭取大位，只不過，若到時候朱的民調仍沒有起色，朱也不會像過去前主席吳敦義一樣硬幹到底。

黨內人士認為，朱立倫應好好當「造王者」，若國民黨2024年重返執政，朱立倫也可望擔任行政院長角色，真正掌握實權，才是對朱立倫最好的安排。

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