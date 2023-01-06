林襄突PO雙馬尾高清應援片！ 1表情迷暈萬人：想去看球了
樂天女孩Rakuten Girls的人氣成員林襄，靠著甜美外型，以及傲人的好身材，在短短的幾年內迅速征服球迷，更成為各大社群媒體的流量密碼，也讓她的工作接到手軟，雖然今年新賽季還沒開打，但林襄早就迫不及待想回球場上應援，今（6）日更曬出過去開心跳舞的畫面，充滿活力的笑容，馬上就湧入上萬名網友朝聖，直呼「想看球了！」
娛樂中心/綜合報導
林襄今日在IG上分享一段長達1分多鐘的應援畫面，只見她綁著雙馬尾，充滿活力地在舞台上大跳特跳，帶動球迷們應援，即便現場坐滿觀眾，林襄也非常貼心的看看四周，仔細照顧到左右邊的球迷，而且臉上永遠掛著甜美的笑容，似乎非常享受舞台。
林襄也在貼文寫下：「甚是想念！」似乎已經迫不及待迎接全新賽季，回到球場上應援。影片出不到1個鐘頭就湧入上萬名網友按愛心，紛紛留言，「看了一小時，影片怎麼可以這麼長」、「時間快快過吧！想快樂小襄了」、「這笑容在我腦海裡揮之不去」、「看來你是真的喜歡這個工作！」
現年才25歲的林襄，雖然2021年才加入啦啦隊，資歷較淺，但人氣早就突破天際，近乎完美的外型，以及自然活潑的親民個性，順勢開啟演藝之路，近幾年也陸續主持或參與各大節目，更獲得與吳宗憲、沈玉琳、梁赫群等前輩們合作的機會，努力靠著其他表現來證明自我，破除外界的批評。（編輯：詹鎰睿）