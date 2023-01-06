台中5死惡火初步調查曝！倖存屋主被列縱火嫌疑人送辦
台中市大里區東南路161巷一處民宅，今（6）日清晨3點52分發生火警，造成三代同堂一家人共5死的悲劇。唯一倖存的66歲陳姓屋主，從火場逃脫後供稱是因為家中有蛇，點火驅趕時不慎釀災。陳姓屋主的兒子則懷疑是家中老舊電暖爐起火，不過檢方初步調查，暫時排除火災是因為電暖爐起火造成，陳姓屋主到警局接受偵詢後，已被列為嫌疑人移送。
編輯中心/綜合報導
火災現場為1、2樓RC之3層樓鐵皮加蓋建築物，火災發生時有6個人在家，其中66歲陳姓屋主脫困逃出，另外5人被消防人員救出後，當場就已失去生命跡象，送醫急救後不幸全數宣告不治。死者包括陳姓屋主62歲的妻子，38歲的大女兒、32歲的次子、11歲的長孫與6個月大的外孫。
至於火災發生的原因，陳姓屋主從火場逃脫後供稱是因為家中有蛇，點火驅趕時不慎釀災。不過家屬表示陳姓屋主患有譫妄症，且因病截肢行動不便，認為點火驅蛇只是胡言亂語，懷疑起火原因是電暖爐著火。
不過檢方初步調查，已排除電暖爐是起火原因，且起火點疑似就在陳姓屋主床鋪附近，訊後已將涉嫌縱火的陳姓屋主依嫌疑人送辦。
而陳姓屋主的大兒子，因人在外縣市逃過一劫，接獲噩耗後趕回家中，面對至親離世，包括自己11歲的兒子也葬身火場，十分悲傷。大兒子強調不相信是父親縱火，但也指出父親因病有幻聽、幻覺症狀，若真的是父親放火，也只能接受，不會責怪父親，「一切都是命」。（編輯：倪浩軒）