顏色正確很重要！淺探台灣用車文化的色違意識

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顏色，其實才是最顯眼的部分
前些日子，筆者有幸向Mazda借了身披「鋯石棕」新色的CX-5跑趟花蓮，有趣的是每當停好車回頭看，竟發覺原來只需特別的顏色，也能在一整片SUV車海中鶴立雞群了起來，正因如此，於是便有這篇專題的誕生。
話說回來，一輛車能夠吸引人的面向何其多，一般車迷總著眼於性能、數據、科技、配備與空間，認真審美者或許也看設計語彙與造型雕琢，但許多人從沒認真想過，其實漆色選擇更是得以輕易攫取眾人眼球的利器，對的顏色，不只能夠把設計師一手打造的優美線條凸顯，甚至得以強調所欲呈現觀者的形象或氣勢，一如足以留名青史或戰功彪炳，進而做成海報貼在小時候你房間牆上的那些悍車美駒，有哪輛不是盡其所能披上最鮮豔的塗裝？
台灣車主，選色比起全球更偏保守
但從許多研究報告便可看出台灣人在車色選擇上的想像力缺乏，來自汽車塗料大廠PRG所發布的《全球量產車色彩流行統計報告》顯示，2021年全球車色排名分別為白、黑、灰、銀、藍、紅、棕、綠，對比台灣約略同期的白、灰、藍、黑、銀、紅、棕、黃、綠乍看差異不大，但細究佔比後(詳見下方表格)卻能發現光是第一名的白色顯然就比起全球市場來得更夯，比重堂堂超過四成，而第四名的藍色與第八名的黃色看來頗有創意，其實還得扣掉佔比極高的小貨車與計程車，否則台灣新車扣除白、灰、黑、銀等基本色後，色彩豐富度明顯較其他國家弱上的不止一截呢！
女生，向來是五顏六色的支持者
不過若說所有人都不在乎車色倒也不盡然，起碼依照一般經驗，女性車主購車時便比男性買家來得更為在意顏色，要說前者更感性更在乎主觀認定似乎有些道理，但從小到大女性確實多較男性關注美感相關資訊卻也屬不爭事實，舉個例，當小男生腦袋還只想著把妹翹課時，同齡女生或許已開始往臉上塗塗抹抹了起來，關於色彩學，男不如女其實一點也不難想像，更別說許多時刻女性自主意識較之男性顯然更加堅定，受同儕團體的影響也相對輕微，不然為什麼還多得是男人成天幻想五子登科時，卻有那麼多女性堅信一個人也能活得精彩？
所以你可能偶爾聽見身旁女性驚呼某輛呼嘯而過的車很美，但其實只因擁有亮麗搶眼的顏色，她們不見得知道一架珍禽猛獸有多稀缺難尋，但卻總為了配得漂亮的車色而讚嘆不已，理所當然，進而為自己選購風格獨具色彩的愛車也就不足為奇了。
繽紛，只能是有錢人的專利？
話說以往車色比起現在似乎更顯枯燥，近年則相對有所好轉跡象，但千萬別開心太早，這些開始試圖妝點街道的新車，仔細看卻多為要價不菲的高級跑車，其中相對「親民」的跑車族系絕對佔大宗，特別是入手門檻較低的Porsche Boxster / Cayman與Ford Mustang，其藍、黃、綠、紅各式高彩度車色爭奇鬥豔，而掛上GT或RS字標等高階911乃至諸如McLaren、Lamborghini與Ferrari各式超跑，也都兀自為街頭帶來好風景，究其因，主要因為高階跑車本身除性能與稀有性外即以炫耀為基調，越鮮豔的顏色，越能滿足車主矯矯不群的心境，其次這些量少價昂的跑車，亦多有客製化或起碼更豐富車色的選項，再加上新車包膜的風氣使然，既然能讓車主擁有更彈性多樣的色彩選擇權，為愛車覆上更獨特的外衣於是成為跑車買家們的顯學，行之有年後，自然便成都會最耀眼的光芒。
色違，在台灣從來沒有好下場
難道國民或平價車款就沒有好色可選嗎？說真的儘管不見得多數會買，但鮮豔顏色仍可謂人人愛看，所以即便因製造成本考量車色選項偏少的國產車，一直以來也多有所謂廣告色作為上市時的行銷手段，但就算因此令人印象深刻，卻從來沒法成為銷售主力，甚至往往變成全產品線賣得最差而最快退場的車色，舉個例，當2006年Toyota Yaris剛上市時，廣告單上橘中帶金的「炫彩橙」便僅得短短兩年壽命然後再也不復見，如今路上幾乎看不見幾台身披該色老Yaris，同樣的狀況也發生在2016年發表的Sienta上，當年鋪天蓋地CM所主打黃中帶綠的「樂活綠」，也毫不意外成為最罕見的Sienta而早早下台一鞠躬，你說消費者都不捧場成這樣了，是要車商如何大膽玩創意開發新色彩？
大眾色，其實真不見得都是好選擇
話說回來，如同國人最愛的白色，雖然有著二手價高(因為買的人就多嘛)與不易吸熱(夏天空調耗能少)的優點，但其實缺點卻也不少，像是極不耐髒就是許多愛車人的切身痛，就算如何悉心呵護，久了還是難逃變黃變舊的可能性，鈑件與門板縫隙積垢也難以完全去除，當然一進停車場一片白車的現實狀況也讓尋車難度更高，撇除開制服車的心理陰影面積不談，如果像我們一樣經常拍攝車照或影片，更會發現白色很容易隱蔽車身線條與輪廓，再漂亮的雕琢與設計，輕輕鬆鬆就能被白色車身給吃得一乾二凈。
至於大家也很愛的黑車亦與白車同樣有著難以養護的問題，要讓黑色烤漆持久亮麗，甚至比起白色還要更花錢也更費功夫，而按統計數據研究，黑、灰與銀等低彩度色還可能伴隨天候產生辨識度降低的安全疑慮，雖不至於成為車禍主因，但若能選擇鮮豔色或淺色系，多少能為行車帶來更加周延的保障。
其實，也有品牌始終堅持好色
不過雖說多數車廠只得順應國人喜好推出不痛不癢的顏色，但也仍有少數品牌逆勢運作，除卻文前提及客製化空間寬廣的高價跑車外，最廣為人知的莫過於當前最「好色」的Mazda，像是早前轟動車壇的「晶艷魂動紅」就幾乎變成某個時間軸Mazda全產品的代表色，甚至還一度拉高台灣市場紅色車的佔有率，而隨後接續強打灰中帶藍的「極境灰」、說是金色但其實深具水泥灰印象的「流光金」，乃至於這篇文章的發想原點，說是棕色但更帶幾分軍綠意象的「鋯石棕」，都試圖不跟隨最主流的白、灰、黑、銀，而以獨樹一格的色調找尋更多移動美學的可行性。
事實上，Mazda不僅對於車身線條的琢磨有其一套，不間斷打造出一款又一款堪稱日系車中的絕美逸品，透過這些施作細膩的好質感色彩，更畫龍點睛般托襯出具記憶點的視覺魅力，且相當聰明的是，Mazda諸多新色皆以貼近大地色系的安全色為基底，復透過創意再加添特殊色彩成一體，如此一來無需大破大立便能呈現各自風情獨具，同時亦能確保雋永耐看的特質，能將漆色玩得如此出神入化，除了Mazda還真想不出另有其人。
站在純粹車迷甚至美化市容的角度，筆者當然樂見路上能有越來越多色彩點綴，如可選擇，也願意嘗試更多或熱情、或有趣、或迷幻的車色，若問那中古車價怎麼辦？我會回答如果你兩、三年就換車當然得將這層因素考量進去，但如果一開就是五年甚至十年不換，二手價的變因便因而降至極低，又何需總為這點執念給綑綁束縛？
更何況如此無聊的車色，現還年輕資訊更多元的未來車主難道就定得照單全收？