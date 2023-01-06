MIH於CES展示北美生態系成果 計劃在美打造創新基地
成功拓展國際市場的MIH開放電動車聯盟（MIH Consortium）在美國消費性電子展（CES 2023）宣布計劃於美國俄亥俄州建立創新基地，讓供應鏈夥伴進駐，就近支持OEM車廠，加速合作及創新的腳步，同時也在CES上對外展示北美生態系的佈局成果，聚集了Lordstown Motors、INDI EV、Monarch Tractor 等電動車品牌，分別體現商業車隊、娛樂遊戲、農業創新的多元應用情境，MIH借重盟創始會員鴻海科技集團在美國製造的量能，建立從開發、設計到生產的完整產業鏈。
記者許家禎／台北報導
MIH聯盟執行長鄭顯聰表示，MIH不僅是開放EV平台的推動者，也是供應鏈的專家，採取將全球供應鏈夥伴帶進北美的策略，爭取行業變革帶來的新機會。目前鴻海科技集團在美國有兩個主要據點，一處位在威斯康辛州，現階段以資通訊（ICT）產品為主，未來可作為電動車產業的發展樞紐；另一處位於俄亥俄州，主要生產Lordstown Motors商用皮卡及轎車。
他進一步表示，這兩個廠區連結了美國中西部涵蓋數個州的汽車廊帶，能夠帶動整條供應鏈的發展，相信MIH聯盟在鴻海科技集團美國製造的資源及協助下，大幅強化MIH北美生態系鋪展的深度及廣度。
MIH指出，計劃在俄亥俄州工廠附近建立創新基地，讓供應鏈夥伴進駐，美國市場有許多新興電動車OEM品牌，不論是新車型討論或新技術的開發需要許多供應鏈夥伴的支持，MIH能夠將全球頂尖的夥伴聚集在一起，讓OEM與供應鏈業者直接溝通，打破過去汽車行業過去階層分明的模式，進而加速創新以及縮短新款EV量產進入市場的時間。
MIH聯盟建立北美生態系除透過將全球EV供應鏈帶進美國之外，MIH也相當看好B2B／B2B2C市場，目前與提供移動應用服務的企業探索新的使用者體驗，商討合作的可能，第一步打造三人座小車Project X，後續將針對北美市場開發六人座及九人座車款。