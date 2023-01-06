「鳥類流行性感冒」升溫！北市動物園超前布署 嚴正保護
近日全球禽流感疫情持續升溫，臺北市立動物園也做好防疫準備，近期來園的遊客可以發現，平時做為迎賓第一線的紅鶴池，目前公告停展中，除了紅鶴池外，兒童區原本自由活動的雞鴨鵝等家禽，也移住專門活動場，暫停開放遊客近距離接觸，透過減少與野外鳥禽接觸的機會，希望能降低感染風險。
編輯中心/綜合報導
禽流感即所謂的家禽流行性感冒，其主要宿主為水禽類，但可感染的動物範圍極廣，亦發生過少數傳染給人的案例，由於傳染途徑為禽鳥糞便經由吸入或接觸口、眼、鼻黏膜感染，因此臺北市立動物園在此也提醒遊客，最好避免接觸及餵食禽鳥、養成勤洗手習慣、加強自身消毒防護、肉品及蛋類應徹底洗淨並煮熟後再食用。
動物園內的鳥園區，由於外圍設有防護網籠包覆，能有效防止野鳥進入，目前依防疫規範會進行每週定期消毒，照養團隊也做好個體及籠舍的數量盤點、分區，加強注意動物健康狀況，若發現死亡個體，也會立即送獸醫師檢驗、配合進行長期監測。與動物直接接觸的保育員及相關工作人員，除了穿戴工作服及專門雨鞋外，進出籠舍時也會仔細做好消毒防護，對於非相關人員的出入，更會進行嚴格管制，遊客進出通道也持續鋪設並定期更換抗菌地墊，協助遊客進行鞋底消毒。
防疫是一場長期抗戰，針對這次禽流感疫情，臺北市立動物園雖已做好萬全準備，仍會長期謹慎備戰，持續重視、調整防疫計畫，盡力守護園內所有動物及人員的健康。也提醒民眾注意自身健康管理，若有任何疑問，可洽詢行政院農委會或各縣市衛生局。（編輯：李惠婷）