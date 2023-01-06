赴嘉義春節勗勉 蔡英文：國軍是有能力、決心的鋼鐵勁旅
總統蔡英文今（6）日上午前往嘉義春節勗勉國軍，她表示，兵役新制上路後，國軍的訓練會更精實、更貼近實戰，面對威權主義不斷擴張，唯有持續強化國防戰力及韌性，才能確保國家安全和利益。
記者黃宣尹／台北報導
蔡英文今日上午前往嘉義勗勉「陸軍機步234旅聯兵一營」、「嘉義後備指揮部」及「空軍第四聯隊」，分別視導「機步排應援作戰實兵演練」、「後備軍人服務台各項工作概況」、「飛機修護作業」及「魚叉飛彈裝掛訓練」等。午間也與重要幹部及官兵代表會餐，慰勉官兵辛勞。
蔡英文強調，共軍持續不斷的軍事活動，無助於兩岸關係，也無助於區域的和平穩定。面對威權主義不斷擴張，唯有持續強化國防戰力及韌性，才能確保國家安全和利益。
蔡英文說，政府提出以強化全民國防為戰略目標的兵力結構調整方案，新制上路後，國軍的訓練會更精實、更貼近實戰，也會更符合現代作戰需求。
蔡英文認為，在全民國防體系的檢討與調整中，「後備系統」也是重要的一環，政府要讓「常後一體」更明確、更系統化的落實。身為三軍統帥，她有信心，中華民國國軍絕對是一支有能力、有決心，可以求新求變、捍衛自由民主與區域和平的鋼鐵勁旅。