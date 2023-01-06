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交通部帶頭產業　雙軌推動交通科技國產化、國際化

▲交通部今（6）日於張榮發基金會國際會議中心舉辦「交通科技產業會報第6次委員會議」。（圖／交通部提供）
▲交通部今（6）日於張榮發基金會國際會議中心舉辦「交通科技產業會報第6次委員會議」。（圖／交通部提供）

記者黃仁杰／台北報導

為協助交通科技產業的發展，交通部2019年成立交科技產業會報，作為與產學研界的溝通平台。今(6)日於張榮發基金會國際會議中心舉辦「交通科技產業會報第6次委員會議」，邀請產、官、學、研各界專家委員及機關委員共襄盛舉，並有行政院國家發展委員會、國家科學及技術委員會與經濟部等跨部會代表與會，與交通部攜手和產業進行對話、交流與合作。

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交通部王國材部長強調，在後疫情時代，交通治理上需要思考新的策略與政策，將來交通科技發展的趨勢，會是走向智慧化、綠色與安全(Go Smart, Go Green, Go Safe)，交通部會持續透過會報平台，讓產業界知道公部門治理上有哪些創新應用的需求，讓產業能夠共同參與提供解決方案，並協助運輸部門走向無痛的淨零排放轉型。

回顧2022年度，交通科技產業在「國產化」方面獲致豐碩成果，在鐵道科技產業發展方面，國內鐵道系統包含車輛、號誌、供電、軌道等核心機電產業，在過去鐵路建設及近年淡海、安坑輕軌國產化的努力下，已建立一定程度的產業能力；鐵道局也透過車輛、號誌系統的多項研發補助，持續擴展了產業自主技術能量，同時與檢測驗證、資通訊產業的關聯性也更加密切。

在智慧電動巴士科技產業方面，華德動能科技股份有限公司、成運汽車製造股份公司及鴻華先進科技股份有限公司，皆先後於台中市、彰化縣及高雄市建置智慧化電巴生產基地，國內電動巴士產能可望大幅提升，同時也顯現2030年市區公車全面電動化的政策已帶動我國電巴商機。

與「國際鏈結」方面，台灣無人機大聯盟與日本無人機產業振興協會(JUIDA)於2022年6月簽訂合作備忘錄，未來台日將密切合作與交流，共同創造無人機的產業鏈系統；在車聯網實驗場域部分，2022年6月交通部科技顧問室也見證台灣車聯網產業協會(TTIA)與美國OmniAir認證組織簽署合作備忘錄，在淡海新市鎮5G智慧交通實驗場域導入OmniAir車聯網驗證標準環境及測試，完成實驗室設置及驗證儀器設置，預定2023年將與國際車聯網OmniAir驗證標準環境及測試調和項目接軌，國內智慧交通與車聯網產業因此充實國際化實力，可望進軍國際車聯網藍海市場；

在交通行動服務(MaaS)跨境合作方面，交通部運輸研所分別於5月及8月與全日空航空公司(ANA)及馬來西亞吉隆坡國際機場捷運公司，就交通行動服務(MaaS)跨國合作發展簽署合作備忘錄，未來期待透過台日、台馬雙方的交流合作，發揚MaaS的宗旨，使跨境交通行動服務更無縫及便捷。

交通部表示，交通科技產業會報是一個鏈結交通治理政策與產業發展重要的平台，交通部將持續透過此平台，以創新應用需求引導構建交通科技產業生態系，推升國內交通科技產業發展，期待產學研各界持續關注及參與建立共創平台。

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