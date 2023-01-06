小甜甜老公真實年紀曝光 「這原因」婚後1年才賺錢養家
小甜甜（張可昀）控訴被老公宋晉賢「坐在身上徒手揍」，並出示法院裁定的家暴保護令，宋晉賢反擊小甜甜「先一直踹我及要求我立刻去做家事」，稱老婆謊話連篇，目前宋男已經被士林地檢署檢察官依傷害罪起訴。宋晉賢在聲明中，透露自己的真實年齡，以及結婚後先去當兵，1年多後才開始賺錢養家。
娛樂中心／綜合報導
宋晉賢表示，與小甜甜在2021年1月結婚，「當時我23歲，小她13歲，那時候我還沒有當兵，所以等我在2022年3月當兵回來後，才開始要工作賺錢養家」，澄清自己並非外界所說的小小甜甜5歲，他說：「我剛進入社會，經濟能力確實不足，沒有辦法完全負擔家裡一切的開銷，但是我非常的努力想要幫助家裡所有的大小事，當然包括做家事和照顧我們的女兒。」
此外，宋晉賢也坦言，他和小甜甜1月3日已經談了離婚協議，「我對於妻子所提出的條件沒有任何的異議，因為我希望我的孩子不要陷入我們夫妻的爭執中，在她長大以後能夠知道我很愛她，這一切的忍耐也都是為了她。」若兩人最後真的離婚，夫妻情僅僅維持1年。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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