人為什麼離婚？阿龐一秒點名孫協志：他有經驗

節目《飢餓遊戲》推出「誰是飢餓資優生」主題，邀來陳隨意、周宜霈、阿龐、祖雄和董仔到南投出外景，節目一開始，5位主持人就得先尋找隊友，因為選定後就會整集同隊，所以每人都得慎選。其中到了要選出「飢餓資優生」橋段，製單猛出難題，要藝人在泳池中進行搶答，並且是一人要背著隊友，當聽到有一題問到「人為什麼會離婚呢」，阿龐立馬背著隊友孫協志往前衝，嘴裡還不斷說著：「這個我幫你，因為協志哥有經驗。」甚至不斷要求其他隊把這題讓給孫協志回答，讓孫協志哭笑不得：「搶前面是因為我離過婚，這什麼鬼啊！」
記者侯家瑜/綜合報導
許孟哲、孫協志只是光看到某位女藝人的背影就立馬轉身，許孟哲的理由竟是：「看到背影就覺得兩光兩光的。」遭到2男棄選的董仔，氣得大喊：「還沒看到正面耶！」因為配對雙方都有權拒絕，阿龐和陳隨意為了跟孫協志同隊上演搶人戲碼，一旁的峮峮則說出情場名言：「不被愛的才是第三者」，這才讓2男甘願接受結果。
配對後，各隊待在各自的小木屋內，製單送上早餐，讓藝人受寵若驚，但邊吃不忘疑神疑鬼，王仁甫還數著盤子裡食物有哪些顏色跟數量，峮峮也是吃得不安心，在房內尋找蛛絲馬跡，就怕錯過祕密任務。另一關製單要藝人傳踢毽子，為了抬腳的靈活度，王仁甫先是把牛仔短褲往腰上拉，再把褲管折短，造型被虧像阿伯，但許孟哲見狀卻一臉害羞，「很少看到男生有駱駝蹄的。」但王仁甫卻自信走起台步，讓旁人笑歪。王仁甫玩遊戲是出了名的拚命，玩搶水存活賽時，每隊一人負責找容器、一人負責保護水缸，王仁甫為了不被找到，竟動腦筋躲進垃圾袋內，其他人路過都沒發現。