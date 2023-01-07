中小學擬設立「心理假」　學生、家長、校方意見不一

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國中生Yuan接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，支持該提案，她正面臨校園霸凌議題，有時候遭同學謾罵，就想請1、2節課，離開教室、平復情緒，或找人聊聊，但她也指出，若這個假需要家長或學校同意，就會失去意義，她不認為「大人們」能理解兒少想法與困境，通常會覺得讀書更重要，心理困擾利用課餘時間處理即可，擔憂提出請假需求，不但無法被理解，還會被質疑不想上課。
國高中學生的家長羅小姐反對該提案，認為現在學生的假很多，可以利用課後、假日紓解壓力，並培養抗壓性，也擔心有學生想偷懶，沒有需求卻濫用這個假；而真正有需求、心理議題的學生，若能請假、放任他們一個人不是更危險？她孩子的朋友就有憂鬱困擾，總是莫名哭泣、有自傷行為，曾提到獨自一人在家時會有輕生念頭，到了學校有人陪伴，就不會這樣想。「我可以接受孩子有壓力、情緒困擾，不想待在教室時，可以去找輔導教師聊聊、到輔導室休息，但請假放空沒有必要。」
全教總高中職委員會主委張瓊芳則認為，在教育現場會有執行困難，如校方如何認定、心理假的基準為何；學生拒學背後有諸多原因，若請假不來學校，教師無法積極關注，對孩子來說不見得是好事，站在教育人員立場，應有更積極性作為，如透過三級輔導，一起協助孩子，或是教導學生紓解壓力的方法、如何尋求資源等；也要考慮到標籤化作用，同儕會不會取笑、曲解這個假。
她說，其實目前中小學病假認定寬鬆，大部分學校對於1、2天內的假，只要家長同意、簽假單即可，不需出具醫生證明，現行體制就能處理這個議題，實在沒必要把這個假別獨立出來。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示，支持提案與兒少表意權、自主權，但在執行上會有困難，因為家長端會希望被尊重、告知，學校也不敢貿然同意學生請假；但他指出，現行18歲即成年，以後學校法規都要採雙軌制，「心理健康假（身心調適假）」是否需要家長同意，不該以高中、國中小來劃分，而應以18歲為分水嶺，讓成年學生為自己負責，而未成年的法定監護人仍有責任，因此仍需家長同意。
高雄市中正高工輔導主任卓耕宇說，「心理健康假（身心調適假）」在學校執行上會出現爭議，包括誰來認定學生可以請假，即使是輔導教師也只能評估、輔導，非心理師不能做諮商、非醫師不能做診斷，因此在流程與適法性會有問題。再者，未成年請假須會同法定監護人，否則孩子有心理議題，若自行請假，在外面自我傷害、輕生，或發生意外，責任的歸屬是誰？家長可能會不滿校方沒告知、取得同意而究責學校，由此可以理解學校端對提案會持反對立場，因為會顧慮到適法性及安全性。
他建議這個假若要上路，得有配套措施，減低家長及校方的擔憂，首先教師、家長、學生都必須要有心理健康的衛教基礎，了解心情低落是很正常的事情，每個人都有需要放鬆、放空的時候，社會文化則需具有「休閒概念」。
若這些學生無須就醫，只想擁有放空、放鬆的時段，政府、學校可以提供安全場域，兼顧師長安心、兒少放空，如學校可以提供多一點空白跟彈性課程，鼓勵學生休閒、娛樂、探索；每個社區可以建置青少年中心，提供休閒娛樂設施，當學生遇到心理議題，不想待在學校時，能請幾個小時、幾節課前往青少年中心運動、休息，至少這是一個安全的空間；或可以讓學生在請假時段，到學校圖書館、操場放空等，仍在校園環境中。
「有些時候學生需要的不見得是請假、放空，而是陪伴、解決問題，此時，學校需挹注學生需要的資源，如可以談心的諮商輔導人員、協調家裡管教方式的鬆綁、協助化解親師生衝突等。」針對兒少希望高中端有更多自主權，不須家長或學校同意，只要知情即可請假，國中小端則需要取得家長或學校同意。
卓耕宇認為，青少年有心理議題，不想讓父母知道，想保有隱私，或是怕家長不同意請假，其實情有可原，像他曾接觸過高控制家長，壓得學生喘不過氣，即使輔導教師已經打電話連繫家長，告知學生狀況不佳，需要回家休息一下，家長仍擔心會耽誤課程與學業，不准學生請假，認為孩子是在逃避課業，或有些家長會「打破砂鍋問到底」，讓學生備感壓力，因此可理解學生需要更多自主性，但學校端不能違法，未成年仍需家長同意。
不過他提出兩全辦法，建議學校在開學前就發放家長同意書，讓家長知道學校有身心調適假，每學期或每學年有幾次可以運用，學生可以離開課堂，在校園內或青少年中心，放空、休息，這樣就不須每次都徵求家長同意或讓家長知情，以此確保青少年想保有隱私、不想被過度打擾的需求。